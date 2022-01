Segunda jornada del juicio por el crimen del cacereño Iván Toribio. Después de una primera jornada este lunes en la que se constituyó el jurado popular, la Audiencia Provincial de Madrid reanudó la vista este martes en la que prestaron declaración ante el juez los dos acusados, L. y A. y dos testigos. Tal y como ya avanzaron antes de que arrancara el juicio, las defensas de ambos imputados por la muerte del joven de 29 años en una corrala de Madrid en 2020 defendieron que sus clientes no fueron los autores de la paliza mortal y mantuvieron la misma versión durante la declaración. Para L. una de las acusadas, su abogado pide la libre absolución ya que asegura que ella no participó en los hechos y por otro lado, el letrado del segundo acusado A. descarta que su cliente fuera el que empuñara el arma blanca y apunta a una tercera persona que no está encausada. Este segundo acusado en el momento de los hechos se encontraba de permiso penitenciario porque estaba cumpliendo otra condena por robo.

Por su parte, la acusación particular ejercida por familia de Iván pide para ambos 25 años de cárcel por un delito de asesinato debido a que según sostienen, «se ganaron su confianza y lo engañaron». Fiscalía pide 15 años por homicidio. En un primer momento se barajó que su muerte estuviera relacionada con una mafia okupa pero la familia descartó este extremo.