Los usuarios del gimnasio del Multiusos que tenían bonos para canjear en las instalaciones pedirán a la Junta de Extremadura que les reintegre el dinero después de que el gobierno regional anunciara que no volverá a abrir el recinto al público. En declaraciones a este diario, uno de los afectados, Jesús Manuel Mateos, aseguró que el motivo por el que pagó el abono es por el uso de las instalaciones y aunque le ofrezcan usarlo en otros recintos deportivos, no está interesado. "Yo pagué por el gimnasio, no para la piscina o para las pistas de tenis".

Esta ha sido la reacción de los cacereños que acudían a entrenar regularmente al gimnasio ubicado en el pabellón después de que reclamaran este martes, tal y como publicó este diario, la reapertura de las instalaciones tras más de dos años cerrada a causa de la pandemia y la Junta respondiera que de momento solo se abrirá a deportistas profesionales porque en la ciudad ya hay oferta de gimnasios privados asequibles.