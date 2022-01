La portavoz del gobierno local, María José Pulido, informó este viernes de la inyección de fondos europeos a Cáceres. Son cuatro intervenciones de las que la portavoz destacó el millón de euros que se destinará a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico, un dinero que se gestionará a través del consorcio Cáceres Ciudad Histórica. El anuncio se hace un día después de que en el pleno se hablase de la diferencia de inversión de la Junta entre el consorcio del casco antiguo de Badajoz y el de Cáceres. La aportación autonómica es de 583.000 euros al primero para el año 2022, mientras que para el segundo es de 100.000 euros en los presupuestos de 2021, falta por hacerse pública la aportación que se hará en 2022.

El dinero que la Junta destinará de fondos europeos para la rehabilitación de viviendas es de 1.183.843 euros. No es una cantidad que vaya directamente al presupuesto del consorcio, sino que es este organismo el que se encarga de la gestión y la asignación de estas partidas para la rehabilitación de viviendas del casco viejo. Ahora tendrá que determinarse las condiciones en las que los propietarios de viviendas podrán acceder a esta aportación. El presupuesto global del consorcio para 2021 fue de 250.000 euros repartidos entre la aportación de la Junta (100.000), la del ayuntamiento (100.000) y la de la diputación (50.000).

El total de los fondos europeos que se destinará a Cáceres es de algo más de cuatro millones de euros. El gasto que se lleva más inversión es la rehabilitación del centro de salud de la plaza de Árgel, que tiene 1.824.946 euros. Además hay 1.056.886 euros para la residencia de deportistas de la Ciudad Deportiva y otros 200.000 euros para la reforma de la estación de autobuses de Cáceres.

Además hay una quinta intervención de la que Pulido no citó la inversión que es la ejecución de un carril bici con un nuevo acceso al campus universitario por el camino de Carboneros. La intervención en la estación y en el carril bici son inversiones en movilidad, uno de los ejes de gasto de los fondos de recuperación y resilencia de la Unión Europea.

Por otra parte, la portavoz del gobierno local informó de que en la próxima comisión de Economía y Hacienda se dictaminará una modificación en los presupuestos para habilitar una partida de 45.000 euros de la cofinanciación del ayuntamiento para la reforma de la cubierta de la plaza de toros. Esta modificación una vez que se vote en la comisión tendrá que ratificarse en el pleno de la corporación local, posteriormente se deberá someter a exposición pública. Si no hay alegaciones, pasará a contar con la aprobación definitiva, aproximadamente en el mes de marzo. Se va a una modificación del presupuesto prorrogado de 2021. No se incluye la partida en los presupuestos de 2022, para los que aún no hay fecha para su tramitación en comisión y en el pleno. El grueso del gasto corresponde a la diputación con fondos europeos, con una inversión de 316.000 euros, que se encargará de la adjudicación del proyecto y ejecución de la obra.

Pulido también informó al término de la junta local de gobierno de que la Junta ha sacado a licitación la reforma de 45 viviendas de su propiedad que están en Aldea Moret para que se destinen a alquiler social. El proceso de adjudicación de estos alquileres «lo está llevando a cabo el Instituto Municipal de Asuntos Sociales», según detalló este viernes Pulido.