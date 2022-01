«Las familias no somos prioridad en esta sociedad y ni siquiera una pandemia global como la del coronavirus ha hecho que esto cambie». Con estas palabras se dirigen a los internautas desde el Club de las Malas Madres, una organización que ha puesto en marcha una campaña para reclamar derechos de conciliación para familias con hijos con covid, ya que tras el cambio en el protocolo las madres y padres con menores contagiados no están recogidos entre los contactos estrechos y no pueden cogerse una baja laboral.

Esta iniciativa publicada en la web Change.org ya ha recogido 243.000 firmas para reclamar al gobierno central una solución al limbo que viven las familias de los más pequeños en las últimas semanas. En su escrito, solicitan bajas laborales para las madres y padres de menores que se encuentran contagiados, ayudas económicas a los cuidados para familiares autónomos y facilitar la adaptación de la jornada laboral. En el caso de Cáceres, en esta última semana han sido 456 los menores entre 5 y 14 años que han dado positivo por coronavirus y cuyos familiares no tienen justificación para ausentarse del trabajo. Entre ellos se encuentra la cacereña Fátima Rubiales cuya denuncia recogió esta semana este rotativo. Madre de tres hijos, lamentaba que después de que uno de ellos, de 5 años, diera positivo esta semana no tenía alternativa que lo cuidara mientras se encontraba haciendo cuarentena porque a ella no le daban la baja laboral y su único recurso, los abuelos, ahora no era una opción por el riesgo que entrañaba que pudieran contagiarse siendo personas vulnerables. Después de tres días sin acudir a su trabajo, es dependienta en una tienda de Inditex, finalmente avanzó que este viernes se incorporará. Este diario volvió a preguntar a Inditex sobre si la empresa tiene alguna fórmula para pero no recibió respuesta. También sobre este asunto se pronunció el sindicato Anpe este jueves, que reclamó una solución a la consejería de Educación a la conciliación.