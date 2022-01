Las cofradías cacereñas estarán listas en cada templo y en cada ermita cuando llegue la Semana Santa. Tras la Navidad, se han embarcado en su ritmo habitual de preparativos, reuniones, logística, actos, cultos... Por ellas no quedará. De eso no hay duda. Otra cosa es lo que diga la pandemia, y Ómicron ha dicho que una nueva variante podría hacer estragos en pocas semanas. Con tales premisas, las hermandades se mueven inquietas entre la ilusión y la cautela. Este periódico ha hablado con las diecisiete que procesionan por Cáceres y coinciden mayoritariamente en tres argumentos: hay más ganas de salir que nunca, se adoptarán la decisión final con más responsabilidad que nunca (según la situación sanitaria) y se velará por la seguridad de los cofrades más que nunca. Pero también existe una duda que no es habitual en Cáceres: si los hermanos responderán para sacar los 54 pasos de la Pasión cacereña.

Las juntas directivas saben que hay miedo a los contagios, sobre todo a partir de ciertas edades, pero si en ese momento no existen nuevas olas saldrán manteniendo las medidas necesarias, y siempre que haya garantías. Hasta ahora, las procesiones extraordinarias organizadas desde el levantamiento de las restricciones no han generado ningún tipo de brote. Por tanto, se muestran dispuestas a realizar sus estaciones de penitencia. Y entonces todo dependerá del apoyo de los hermanos. La pandemia ha dejado claro que, de momento, nada vuelve a ser igual. Despojado Bien lo saben los 120 hermanos de Jesús Despojado. Ninguna otra cofradía puede tener más ganas de procesionar después de que la pandemia haya retrasando su primera salida. Lo hará el Martes Santo desde el Palacio Episcopal (20.30) con Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras, una talla anatomizada y policromada al óleo, obra de Pablo Porras y Juan Jiménez. Es la primera de un paso de misterio que incorporará varias imágenes. Los mismos maestros cordobeses tallarán a María de la Pureza, que será el segundo paso y por tanto el próximo proyecto: «una dolorosa completamente vestida de blanco», detalla Alberto Portillo, hermano mayor. Los cofrades tuvieron la ‘igualá’ hace días para iniciar los ensayos por el casco viejo con una nueva forma de carga en Cáceres: a doble hombro o falso costal. Nazareno La cofradía de Jesús Nazareno también espera a sus hermanos. Es la más antigua (1464) y la que más pasos saca a las calles: dos en Ramos y nueve en La Madrugada. Aplicará el mismo protocolo que en su salida de noviembre, que se realizó sin consecuencias. Ya tiene la infraestructura lista, las bandas contratadas y los actos de Cuaresma programados, los más próximos las jornadas dedicadas a La Verónica (11-12 de febrero) y el besapié a Jesús Nazareno (4 de marzo), «con un cambio para que los fieles puedan acercarse más sin riesgos», apunta Eloy Remedios, mayordomo. Soledad «Nosotros también preparamos la Semana Santa como si fuera a desarrollarse con normalidad, estamos activos en todos los sentidos, pero siempre a la expectativa de lo que pueda pasar», explica el mayordomo de la Soledad, Miguel Ángel García. En realidad, esta hermandad de 1470 ya ha organizado distintos actos en Navidad con todas las precauciones, y ha aprovechado para preparar la ermita del Calvario y su explanada en la falda de la Montaña. Allí se celebrará la Romería del Domingo de Lázaro el 3 de abril, una de las citas más tradicionales. Cristo Negro En el Cristo Negro consideran que en estos momentos «debemos preocuparnos de otras cosas prioritarias, hay personas que enferman, que mueren… Lo importante es la salud de todos. Si hay o no procesiones, ya se verá, devoción no es procesión. La Semana Santa será igual para los creyentes y lo importante es que estemos todos bien», subraya el mayordomo, Alonso Corrales. Además, recuerda que el ayuntamiento se ha venido retrasando con el abono de las subvenciones cofrades correspondientes a 2020 y 2021, en un momento en que las ayudas benéficas de estas a la sociedad han sido cruciales. Vera Cruz Ciertamente la inquietud por la salud es la principal preocupación de las hermandades. El mayordomo y el secretario de la Vera Cruz, Miguel Muriel e Ignacio Arjona, lo subrayan: «Los hermanos nos preguntan por la calle si vamos a salir. Les respondemos que dependerá de la pandemia. Nosotros tendremos todo listo, nos estamos reuniendo mensualmente, después de dos años hay ganas, pero hay que esperar». Por cierto que la cofradía ha encargado los nuevos ‘soportafaroles’ de ‘La oración en el huerto’ y ‘El ‘Amarrado’, e introducirá velas naturales en todos los pasos. Humilladero En el Humilladero no paran. Tampoco lo han hecho durante la pandemia. En realidad, las hermandades no han escatimado esfuerzos ni recursos para ayudar a la ciudadanía desde 2020. «De cara a Semana Santa, la puesta a punto de pasos y enseres está lista», explica el vicemayordomo, Ismael López. Presentan una de las novedades más relevantes de la Pasión: la profunda restauración de su titular, el Cristo del Humilladero (joya del siglo XIV), en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Por cierto que la Banda del Humilladero y su sección infantil acaban de retomar los ensayos, divididos por voces para guardar las distancias. Ramos La cofradía de los Ramos se ha reunido para organizar el calendario y sus tres procesiones (nada menos), «aunque seguimos con la incertidumbre de lo que pueda pasar», indica el mayordomo, Luisma Rodríguez. Hay nuevos proyectos, como la creación de un coro y la reactivación del grupo joven. Se han fijado los actos de Cuaresma, se han encargado las tradicionales palmas a Elche y el paso de ‘La Burrina’ incorporará una palmera. «En la salida extraordinaria de la Esperanza se demostró que los cofrades son muy responsables, pero solo saldremos si lo vemos claro», matiza. Batallas Desde Batallas reconocen que se mantienen «a la expectativa» y que han continuado con el mantenimiento de su patrimonio, «pero el ambiente está frío en plena pandemia, hay muchos contagios, la gente está desconcertada y ahora no vemos claro procesionar», argumenta la mayordoma, Inmaculada Hernández. Recuerda que «la hermandad debe tomar decisiones responsables, tener muy claro en qué condiciones se sale no solo por los cofrades, también por el público». A ello se une el «lastre» del pago retrasado de las ayudas municipales.. Estudiantes «Nuestra obligación consiste en estar preparados porque la decisión de suspender las procesiones al final no depende de nosotros». Es la filosofía que adopta la cofradía de los Estudiantes, que tiene programados los actos hasta abril, pero que sobre todo acaba de afrontar un proyecto crucial: la restauración del Cristo del Calvario (siglo XVI, escuela de Gregorio Fernández), ya en su altar. Además, la hermandad unirá todos sus actos culturales en una semana especial tras la Pasión, según informa el mayordomo, José Manuel Caballero. Amor En el Amor se repite la misma dualidad. «Estamos avanzando todo como si fuéramos a salir, con mucha entrega, dispuestos..., pero el covid genera incertidumbre, hay dudas sobre cómo estará la situación y sobre la respuesta de los propios hermanos», explican Consoli Palacios y Ángel Rojo, mayordoma y secretario, respectivamente. Este año, la directiva ha preferido no arriesgar con ningún cambio destacado salvo el que ya estaba previsto: la salida del Señor de las Penas (Domingo de Ramos) se adelanta a las 19.00 para evitar el cruce con el Nazareno en la plaza. Amparo Mientras, los hermanos del Amparo nunca dejan «de estar en marcha», señala Manolo Floriano, mayordomo. La cofradía, que tiene una ermita en la Montaña y ni siquiera una gran parroquia como sede, ha sido capaz de distribuir ayudas sucesivas durante la pandemia. Celebrará su triduo el 2 de marzo, besapié el 4 de marzo y la Proclamación de las Siete Palabras el día 8. Ahora debe decidir si el Cristo baja o no por el nuevo puente de la ronda Este, lo que ofrecería otra imagen singular de la Pasión cacereña. Expiración En la Expiración «estamos trabajando para la que será una Semana Santa muy especial tras dos años en suspenso, si la pandemia lo permite», declara la hermana mayor, Nieves Brazales. «Haremos todo lo mejor posible y nos adaptaremos a las medidas que nos indiquen», asegura. Hay novedades en el patrimonio que se comunicarán a la asamblea de hermanos. También se adelanta la salida de Viernes Santo a las 11.00 desde la plaza de San Mateo para no coincidir con los Estudiantes y estar puntuales en la ceremonia de la Expiración (15.00). Sagrada Cena En la Sagrada Cena tienen el paso más grande y esplendoroso de la Semana Santa, pero eso supone a la vez un problema en tiempos de pandemia. «Lo cargan en torno a un centenar de hermanos y lo ideal sería formar este año dos turnos aunque fueran más cortos. Todo dependerá de los cofrades que acudan, y por supuesto del momento sanitario», reflexiona Ricardo Fernández, nuevo mayordomo. Además, el paso titular estrenará otra campana más adecuada, Nuestra Señora del Sagrario su nueva peana de procesión, y el paso ‘Triunfo de la Eucaristía’ sus andas y varales. Salud Las hermandades de costaleros no pueden demorar más sus ensayos y han trazado el calendario con cautela. Tanto que la cofradía de la Salud, que organizó la ‘igualá’ el 9 de enero, ha adquirido una primera remesa de 500 test de antígenos para realizarlos antes de cada encuentro (el primero será el día 30 si la sexta ola baja su incidencia). Quiere que los hermanos de Jesús de la Salud y la Virgen de la Estrella se sientan seguros, «para nosotros, es lo más importante», dice el mayordomo, Luis Pedro Cámara. En cuanto al cambio de recorrido por Gran Vía, dependerá de las obras. Humildad La cofradía de Jesús de la Humildad hará el recorrido más largo de la pasión cacereña el Domingo de Ramos, y además su paso titular incorporará dos nuevas imágenes (San Juan Evangelista y San Pedro), hasta sumar seis. Un itinerario hasta la plaza Mayor y un paso a costal que requieren una puesta a punto previa. «En nuestro caso no podemos salir de un día para otro, hemos hecho la ‘igualá’ y hemos programado 8 ensayos», precisa Paco Roncero, hermano mayor. También tienen ya en proyecto el paso de palio para María del Dulce Nombre. Victoria La cofradía dominicana de la Victoria se quedó con la miel en los labios en 2019. El cambio de su procesión a la tarde/noche del Sábado Santo resultó un acierto. «La llegada a la plaza de San Juan fue extraordinaria, los hermanos estaban entregados y el público llenaba las calles», rememora Claudio Plata, hermano mayor. De ahí las ganas de repetir una experiencia que se demora con la pandemia. «Ya se sabe la devoción que sentimos por lo que hacemos, pero hay que ser pacientes», señala. El Cristo de la Victoria estrenará andas más ligeras en aluminio. Condenado La cofradía del Condenado también aguarda abril con las tareas ultimadas. «Ojalá acabe la pandemia por bien de todos, pero debemos ser cautos», afirma la mayordoma, Jacobi Ceballos. Se trata de un año especial: el décimo aniversario de su primera salida. Esta hermandad, fiel a sus principios de innovación, austeridad y solidaridad, volverá a realizar un itinerario inédito, desde la Preciosa Sangre a la Paz pasando por Santo Domingo (estación de penitencia). Además, prepara una exposición en los Golfines de Abajo, del 18 al 27 de febrero, con su patrimonio artístico, audiovisual y musical.