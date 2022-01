"El chupapollas del payo no me quiere ni hablar, como venda el piso le voy a matar". Esta es la transcripción de una conversación telefónica que mantuvo Libertad V., una de las acusadas de la muerte a puñaladas del cacereño Iván Toribio en Madrid en 2020, según hizo mención este martes un Guardia Civil que analizó los móviles para el caso.

El agente prestó declaración ante el juez en la vista con jurado que arrancó la pasada semana en la Audiencia Provincial de Madrid para esclarecer las circunstancias de la muerte del cacereño y por la que están imputados dos personas, Libertad V. y Ramón M. Ambos declararon en la segunda jornada del juicio y defendieron su inocencia. Para la primera, su defensa pide la absolución porque no participó en su muerte y en el caso del segundo, su abogado sostiene que él no fue el que le propinó las puñaladas y apunta a una tercera persona que no está encausada. Fiscalía pide para ambos 15 años de cárcel por un delito de homicidio y la familia de Toribio, que ejerce la acusación particular, reclama 25 años de prisión por asesinato.

Así, este martes, la sesión se reanudó con los testimonios de los peritos encargados de analizar los móviles. Los responsables de esta tarea encontraron, tal y como pusieron de manifiesto al juez mensajes de audio que se intercambiaron entre ambos en los que se hacía alusión a la intención de los acusados de echar a la víctima de su apartamento. «Vigilad ese piso, cuando se vaya el payo me meto yo», exponía uno de los mensajes según el agente.

En otro audio, esta vez en conversación con una tía suya, la acusada expuso que «eran flores para mí o flores para el payo», presuntamente haciendo alusión a la muerte de la víctima. «Flores para él», prosiguió su pariente, a lo que Libertad contestó: «pues así ha sido». Por otro lado, el móvil de Ramón M. el Guardia Civil incidió en otro mensaje que «los chaborrillos han tamizado --matado-- a un payo».

La fiscalía sostiene que Toribio falleció a causa de un ajuste de cuentas de un clan okupa, un extremo que ha desmentido en todo momento la familia.