La Junta de Extremadura tendrá que justificar por qué se quiere reducir la protección que hace una década se dio al 10% del territorio del municipio y detallar por qué los valores que en su día llevaron a esa protección y a la limitación de actividades en este suelo tienen ahora menos peso. Lo tendrá que hacer en el recurso que ha anunciado que presentará contra la sentencia del TSJEx que anula la modificación del plan de urbanismo que se aprobó hace dos años para facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo del municipio que el plan protege.

La modificación afectó a casi 17.000 hectáreas y a solo una de las categorías del suelo protegido, la de los Llanos, dejando fuera a la gran media luna que ocupa un tercio del territorio de Cáceres y que coincide con la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) de los Llanos. La modificación fue promovida por Parque Solar Cáceres, del grupo Iberdrola, que ya ha construido una megaplanta en parte del suelo de la modificación, en las inmediaciones de la N-521, en su tramo entre el cruce de Arroyo y Aliseda, que, pese a la lejanía con el casco urbano de Cáceres, también es parte de su municipio.

El recurso se presentará ante el Tribunal Supremo. Es un proceso que enlaza con el debate que hace años hay en la ciudad sobre si la protección del territorio está incidiendo negativamente, por excesiva, en el desarrollo de actividades en el municipio. De momento las sentencias que el pasado año dictó el Tribunal Superior de Extremadura sobre ese asunto están tumbando las cambios en el plan de urbanismo que relajan la protección que en 2010 se dio a suelos no urbanizables o rústicos. Y lo está haciendo por dos motivos: porque no se ha demostrado que haya un interés general detrás de esos cambios y porque se tiene que justificar que la protección de los valores ambientales que se detectaron y aprobaron hace una década se puede reducir.

La consejera para la Transición Ecológica de la Junta, Olga García, ya adelantó la semana pasada que el interés general está justificado al tratarse de energías renovables, «declaradas expresamente de utilidad pública por la legislación básica estatal» dentro de la lucha contra el cambio climático, según expuso García en las declaraciones recogidas por Europa Press.

Pero la consejera no hizo referencia a la segunda cuestión que se deberá argumentar contra la sentencia en el recurso. Entre las razones que dio el tribunal en su resolución del pasado 30 de diciembre hay dos que aluden directamente a este asunto. En una de ellas se cuestiona el documento ambiental estratégico que se tramitó hace dos años para justificar el cambio del plan, ya que «no obedece a la finalidad que debe tener -demostrar que hay base para recortar los valores ambientales-». Y en la otra el tribunal lo que hace es exponer que «ante una decisión -el cambio del plan de urbanismo- que implica una desprotección ambiental» es necesario «un plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada de las actuaciones que impliquen esta desprotección».

El Ayuntamiento de Cáceres, como primer competente en la ordenación del suelo de su municipio, y la Junta pueden tramitar todos los cambios del plan que consideren, pero en situaciones como esta (con un suelo protegido -que no está dentro de una figura de mayor protección como es la Zepa-) se tiene que demostrar que los valores ambientales permiten ahora abrir la mano a las fotovoltaicas.

En líneas generales, lo que se hizo con la modificación fue que en esas casi 17.000 hectáreas, que en el documento ambiental se distribuyeron en veinte zonas -ver el plano-, no haya límites para la instalación de plantas fotovoltaicas. Antes de la modificación se ponía un límite a estas dotaciones: no podían ocupar mas de 10 hectáreas.

La megaplanta que ha construido Iberdrola en las inmediaciones de la carretera N-521 no se vería afectada por la resolución del TSJEx, ya que, según las jurisdicción contenciosa administrativas, las sentencias firmes (la del TSJEx, que estimó una reclamación presentada por Adenex, todavía no lo es al anunciarse recurso ante el Supremo) que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de los actos administrativos firmes aplicados antes de que la anulación alcance efectos generales. La autorización se dio a Iberdrola cuando la modificación del plan estaba en vigor.

El debate que ahora se produce por la modificación del plan para facilitar la instalación del plantas fotovoltaicas se repetirá en unos meses, cuando se aborde la modificación de la Zepa de los Llanos, con un nivel de protección superior al que el plan da al terreno, para el desarrollo del complejo budista en el monte Arropé. El alcalde, Luis Salaya, pidió a las asociaciones ecologistas que participen en la mesa de trabajo que se quiere constituir para el desarrollo del proyecto. Se repetirá el mismo debate que se está produciendo desde hace tiempo en la ciudad:que los valores ambientales que se dan al territorio puedan ser compatibles con el desarrollo de nuevas actividades sin que los primeros se pierdan.