El ayuntamiento defendió ayer su hoja de ruta del río de Cáceres de la mano del concejal de Turismo, Jorge Villar, que en declaraciones a este diario dio a conocer el Plan de Recuperación de la Ribera del Marco que maneja el gabinete del alcalde, el socialista Luis Salaya. Es una inversión que alcanza los 94.582.726 millones de euros, entre proyectos concedidos y los que se han solicitado o se van a solicitar.

El primero de ellos, cuyo anteproyecto está aprobado en pleno, es en una inversión de 86.300.000 de euros de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Con este dinero se renovará parte de la red de colectores de la ciudad. Entre ellos, la mayoría de los de la Ribera, y además se hará un corredor peatonal en 900 metros de la Ronda de Vadillo.

Por otro lado, y a través de programas europeos, están en ejecución los proyectos piloto de las denominadas redes Urbact: el Mercado de Productos de la Ribera y el Compostera, que son -dijo el edil- «iniciativas demostrativas en beneficio de los hortelanos y de valorización de sus productos», cifradas en 15.000 euros cada una (lo que suma 30.000 euros).

Además, se ha concedido el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que pasa por la ejecución del Plan Director Ribera, Ordenación y Restauración Ambiental que va de Maltravieso a San Francisco, con 665.000 euros y el Plan de Acción Local dentro de la Agenda Urbana Española, en la que uno de sus pilares básicos es el Marco: 260.000 euros.

Igualmente, se prevé crear el Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria, iniciativa que pone en valor los productos de las huertas ubicadas en el espacio anexo a la finca de Carvajal. Se hará a través de la Universidad Popular y a los productos cultivados se les dará salida en el Mercado de la Ronda. Son huertos experimentales y de transformación de los productos para un fin social. El proyecto se preveía desarrollar antes de 2022 con 730.000 euros. A eso se suma el proyecto presentado a Europa de la Rehabilitación del Camino de los Carboneros por 1.497.726 euros.

En diseño está el proyecto para la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad con el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales cifrado en 4.000.000 de euros. El ayuntamiento también incluyó ayer en su plan de la Ribera los 1,1 millones de euros de la actuación iniciada en enero para la sustitución de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento dentro del contrato de mantenimiento con Canal de Isabel II que pasa por la mejora de la ronda de San Francisco, si bien es verdad que esa obra afecta a otras zonas fuera del Marco como el centro y Aldea Moret.

El concejal habló de una inversión global en los tres próximos años que «transformarán y recuperarán la Ribera y los barrios adyacentes para que se pongan en valor su importancia y valores sociales, ambientales, turísticos y económicos». Con estas declaraciones del edil, el gobierno respondía a la comparecencia que el portavoz del PP, Rafa Mateos, había tenido por la mañana para criticar al ejecutivo por haber dejado escapar una convocatoria de los fondos Generation y afear la gestión de Salaya en el Marco

En el foco

Y es que la Ribera se puso ayer de nuevo en el foco. No deja de estarlo porque el espacio natural ha ido adquiriendo en el último año mayor protagonismo y conciencia social. De modo que Rafa Mateos, portavoz del PP, tiró de este argumento para iniciar su semana política compareciendo ante la prensa para denunciar el estado en el que se encuentra y para asegurar que el gobierno de Luis Salaya ha dejado escapar la oportunidad de concurrir a fondos europeos para actuar en el río de Cáceres.

Se refirió Mateos a la primera convocatoria de los Fondos New Generation, con participación de la Junta. Fue el 28 de septiembre cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba una convocatoria de ayudas en colaboración con la Fundación Biodiversidad para actividades que contribuyesen a renaturalizar zonas urbanas y fluviales, incrementando las infraestructuras verdes. Estaba destinada, de manera expresa, a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Contaba con la posibilidad de obtener un máximo de 4 millones de euros y un mínimo de dos por cada uno de los proyectos «y el ayuntamiento no ha concurrido. El plazo para presentar proyectos terminó el 3 de enero y nos consta -aseguró Mateos- que el consistorio no ha sido uno de los que haya optado a esas ayudas».

A juicio del PP, «Cáceres ha perdido la primera oportunidad que había para pedir fondos de resiliencia a zonas urbanas medioambientales y para un lugar tan importante como es la Ribera. Es una cuestión que nos preocupa mucho porque somos conscientes del papel que juega en Marco en el desarrollo de Cáceres y, sobre todo, nos preocupa porque creemos que no no están contando todo, sobre, lo que se está haciendo por la Ribera o, lo que es peor, creemos que Luis Salaya y el Partido Socialista no están haciendo todo lo que podrían: revitalizarla y devolverla a los cacereños».

Apuesta

Mateos recordó que Salaya, además de alcalde, es concejal delegado de Medio Ambiente y que una de sus promesas electorales fue apostar por la Ribera de la Marco, una cuestión que a día de hoy no se está produciendo. «La realidad lo que demuestra, a día de hoy, es que la inacción de este gobierno está llevando a la ciudad a perder la oportunidad histórica de actuar en este enclave natural y hacerlo además con fondos europeos sin cofinanciación por parte del ayuntamiento».

El responsable de la oposición apuntó que «estamos en un momento histórico donde existen fondos europeos para poder hacer una actuación integral» y exigió que en esta ocasión «sí presente un proyecto a una nueva convocatoria que ha sacado el ministerio para la regeneración de ecosistemas fluviales y reducción de riesgos de inundaciones en entornos urbanos». El importe máximo también son 4 millones de euros y el mínimo, 500.000. En este sentido, el concejal Jorge Villar respondió que no se optó al primer proyecto porque no había tiempo material para su redacción y que se ha preferido optar al segundo el próximo mes de marzo.

Mateos, sin embargo, fue taxativo al aseverar que «no se puede decir que la prioridad del gobierno de Salaya sea la Ribera cuando dejamos que se pierdan fondos para este enclave, cuando se dice que no va a haber grandes inversiones en esta legislatura. Y que, además, creemos que se está faltando a la verdad cuando se habla de inversiones: se está hablando mucho de un proyecto europeo de dinamización del turismo, concretamente del Plan de Modernización y Competitividad en el Sector Turístico y se está intentando hacer ver que dentro del mismo se va a actuar en la Ribera. Nos han concedido casi cinco millones de euros para modernizar el turismo en la ciudad pero de esa cantidad, si entramos a ver el expediente, van a ir a la Ribera 108.000 euros para un plan director de senderos turísticos en el Marco».

Mateos aplaudió que haya cinco millones, «¡bienvenidos sean!», exclamó, pero matizó que el dinero irá fundamentalmente a Maltravieso, con 2.800.000 euros y a su entorno natural, «que es cierto que está cerca de la Ribera, pero no es una actuación para renaturalizar o recuperar su enclave natural».

No es la Ribera

Además, se refirió a la inversión de 86 millones de euros de la Confederación Hidrográfica del Tajo, «un proyecto que, por cierto, viene del año 2016 y que en 2020 se aprobó su anteproyecto en pleno y que se refiere a la nueva estación depuradora de aguas residuales (Edar)». Es cierto, que en ese anteproyecto se contemplan actuaciones importantes en la Ribera, concretamente una ordenación y mejora de la plataforma en la zona de Ronda de Vadillo.

Pero según Mateos esta es una actuación que está vinculada a la Ribera y que mejorará «una pequeña parte», pero que no hay un plan propio e integral. Y finalmente se ha preguntado: «¿Qué queremos hacer, cuatro o cinco huertos sociales o vamos a ser ambiciosos y valientes y vamos a concurrir a fondos europeos para optar a una revitalización de este enclave natural que fue el origen de la ciudad de Cáceres y cuyo futuro pasa por este lugar?», concluyó.