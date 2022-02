La última entrevista que concedió fue a este periódico cuando aún no había llegado la pandemia. Entonces, preguntado sobre qué son la muerte y la vida, el exalcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, fallecido esta mañana en Cáceres a punto de cumplir los 91 años, respondía esto: "A la muerte le doy muy poca importancia, aunque pienso mucho en ella, pero no me da ningún temor. Siempre pienso en una cosa que me parece interesante: ¿por qué los seres humanos, los hombres y las mujeres, hemos tenido tanto afán, tanto ímpetu, por el amor y por el sexo?, porque nuestra vida se acaba y porque yo que no puedo continuar indefinidamente, quiero continuar a través de mis descendientes, de mis hijos, de mis nietos, de mis biznietos cuando los tenga, que no faltará mucho... y ahí estará una semilla, que ya no soy yo, pero que continúa lo que yo soy, biológicamente y mentalmente si es posible. Soy un agnóstico religioso, soy políticamente laico en el sentido de la presencia de la religión en las instituciones del Estado. La muerte está ahí y llegará y no me da ningún miedo, ninguno, no espero que más allá me encuentre un panorama asombroso, no espero encontrar nada, pero de todos modos estoy abierto a las sorpresas".

Nacido en Cáceres, el 1 de marzo de 1931, Marcelo ha fallecido por un fallo multiorgánico después de una larga y fructífera carrera política. Iglesias fue el alcalde que dio a Cáceres el título de Patrimonio de la Humanidad puesto que durante su mandato, entre 1983 y 1987, la Unesco otorgó (en 1986) esta distinción a nuestra ciudad. El exalcalde, un portento intelectual, un hombre afable, cercano y carismático estaba casado y era padre de cuatro hijos, desde 1982 hasta el año 2000 fue senador por la provincia de Cáceres. A su labor político se unía la de docente, puesto que fue profesor de Enseñanza Media y catedrático de Bachillerato, además de inspector de Educación del Estado e inspector jefe de Educación en la provincia de Cáceres, entre 1976 y 1982, además de director del Instituto de Bachillerato Claudio Moyano de Zamora. De los líderes que conoció, a Iglesias le causó una especial ilusión Adolfo Suárez. "Era un hombre que se jugó mucho y que desde una apariencia que parecía insignificante en inicio hizo una obra que hoy se reconoce. Entonces recibió palos por todos lados, de los suyos y de los otros, pero su imagen con el paso del tiempo se ha asentado. A mí me producía la sensación de un hombre que había jugado mucho, que había arriesgado mucho y que de alguna manera era un autor importante de la transformación de la dictadura en España en una democracia, imperfecta como todas las democracias", decía Marcelo, que también tenía un grato de recuerdo de Felipe González," especialmente en sus primeras etapas con el que estuve en el Senado, nos reuníamos muchas veces, recuerdo su enorme talento, su visión política clara, me causaba un impacto muy especial", aseguraba. El político socialista atesoró a lo largo de su trayectoria diversas condecoraciones, entre ellas la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio por el Gobierno de España en 2010. El ayuntamiento, tal como se aprobó hace unos días, le pondrá su nombre al parque situado entre la avenida de Alemania y el barrio del Perú. Decía Iglesias que los políticos de hoy deberían aprender de Azaña "el talante para navegar en una situación muy complicada" y sobre los partidos pensaba que "se miran mucho al ombligo y pierden de vista el panorama general. Creo que hay una cierta tendencia a considerar que un partido es como una secta religiosa que establece las herejías y las adhesiones, los herejes son los que están fuera, los adictos son los que están dentro y naturalmente las componendas de una secta con otras opciones religiosas son cero. Quien cree que un partido político es como una secta en la que se aglutinan creencias básicas, fundamentales e inamovibles está haciendo un mal servicio a la convivencia ciudadana". Sabiduría y ponderación que Cáceres siempre guardará en la memoria de quien fue su alcalde. No han tardado en llegar las reacciones a la muerte de Iglesias Marcelo. La Agrupación Local del PSOE de Cáceres ha lamentado su marcha y ha puesto a disposición de los cacereños un libro de condolencias en su sede en la plaza de Noruega esta tarde entre las 16.00 y las 20.00 horas., y mañana desde las 09.00. El ayuntamiento también ha destacado su figura en su red social igual que ha hecho la diputada socialista en el Congreso, Belén Fernández Casero. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, también sus redes sociales, ha manifestado: "Acaba de fallecer Juan Iglesias Marcelo, quien fuera Alcalde de Cáceres entre 1983 y 1987. Durante su mandato la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad, título que marcó un antes y un después en el desarrollo de nuestra ciudad. Juan era un moderado radical, un socialdemócrata convencido del que aprendí mucho en el tiempo en que coincidimos en el Consejo Escolar de Extremadura, él como presidente y yo como representante del alumnado. Siempre me impresionó su capacidad para facilitar acuerdos. Un abrazo enorme a su familia. Descansa en paz, Juan".