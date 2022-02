Supongo que soy uno más de los miles de cacereños que admiran con sana envidia las vistas que deparan las murallas de Ávila, y sienten fascinación con el paseo por las murallas de Dubrovnik, y tienden a imaginar cómo lucirían nuestras murallas almohades sin el aditamento de los edificios que los siglos han ido pegando a ellas y ocultándolas a nuestra contemplación. La conservación y cuidado del patrimonio es una conquista cultural muy reciente y no solo en nuestra ciudad.

Por ejemplo en nuestro caso ha costado que pasara de ser «ciudad vieja» a «ciudad monumental» y ya se sabe lo que le sucede a lo viejo. Por esa razón se han destruido puertas de la antigua ciudad, se han derribado edificios, se han construido pegotes y se ha privatizado parte del patrimonio como torres e incluso trozos de muralla. Por otra parte, hace unos años surgió una corriente entre los arquitectos y técnicos urbanistas que predicaban la conservación de todos los edificios, aunque taparan antiguos monumentos, no por su valor arquitectónico sino porque eran un signo y una herencia de cómo había evolucionado el urbanismo de las ciudades y por tanto la vida de sus propios ciudadanos.

"Dejar exenta toda la muralla sería una tarea titánica con un coste difícil de asumir, sin embargo, muchos nos conformaríamos con que la actuación se limitara a la Plaza Mayor"

El ayuntamiento nos ha truncado la esperanza de poder contemplar la muralla en todo su esplendor y lo ha hecho con una razón muy prosaica aunque según nuestros ediles definitiva: no hay dinero para tal aventura. No cabe duda de que dejar exenta toda la muralla sería una tarea titánica que supondría un coste difícil de asumir por nuestra ciudad, sin embargo muchos nos conformaríamos con que la actuación se limitara a la Plaza Mayor, que al fin y al cabo es la puerta de entrada para la mayoría de los que nos visitan. Y en cuanto al paseo por ella no parece que podamos competir con Croacia pues son muchos los tramos en manos privadas o simplemente desaparecidos. De modo que solamente nos queda consolarnos con la visión que puedan darnos los especialistas en Photoshop.