Esta semana se ha anunciado que el torero cacereño Emilio de Justo, que es uno de los triunfadores de esta temporada, se encerrará en abril con seis toros en Las Ventas. Esta misma semana también se ha dictaminado por el ayuntamiento, y se aprobará en el pleno que se celebra en dos semanas, la modificación del presupuesto para contar con el crédito necesario para que el consistorio ponga su parte para la reforma de la cubierta de la plaza de toros. Son 316.000 euros de una inversión total entre la diputación, que pone la mayoría, y el ayuntamiento. Una modificación del presupuesto que se ha dilatado en exceso. Es algo anormal. Pero si se engloba dentro de todo lo ocurrido con la plaza de toros desde 2016 es hasta de lo más normal que ha pasado desde entonces.

En este mandato, los cuatros años del actual gobierno local que se iniciaron a mediados de junio de 2019 y que terminarán en el mismo mes de 2023, ni ha habido festejos taurinos en la ciudad ni los habrá. Primero por la pandemia y segundo porque el gobierno municipal socialista no va a convocar un concurso para que una empresa explote la plaza de toros. Las prioridades son otras. Además no va a hacer nada que dificulte sus relaciones con Podemos. Antes es tener votos suficientes para aprobar el presupuesto que promover festejos taurinos. Otra cosa es que un empresario solicite la cesión de la plaza de toros y organice por su cuenta un festejo. A lo anterior se suma que hay que reparar la cubierta de la plaza de toros y esto no estará ni a finales de mayo, que es cuando se celebra la feria, ni a finales de julio.

A mediados del 2020 se aprobó por la diputación financiar casi la totalidad del arreglo de la cubierta. Luego se realizó una modificación al detectarse que el daño, y por tanto el gasto, era mayor. Pero el ayuntamiento ha tardado más de un año en habilitar su parte del crédito. No es entendible, aunque el proyecto haya tenido que pasar por la comisión de patrimonio por ser un bien de interés cultural. Que la cubierta estaba mal se conocía desde hace años. Pero es que tampoco es entendible que en la anterior legislatura, con el gobierno popular en el gobierno y que quiere que haya festejos taurinos, no se hubiese hecho una modificación en los presupuestos, o incluirlo en las cuentas, para financiar la reforma de la cubierta. Porque al final lo más curioso de todo esto es que el ayuntamiento va a financiar su parte de la obra con saldo que queda de una operación de préstamo que se contrató en 2016, cuando eran los populares los que gobernaban.

Desde marzo de 2016 se acabó la feria taurina en la ciudad. Ese mes se tumbó la subvención que el gobierno local popular quería dar a los festejos taurinos. Y desde entonces se está en un bucle:sin subvención municipal no hay toros y como en la corporación local no hay votos suficientes para convocar un concurso de explotación de la plaza con subvención, pues no hay toros. Parece que no hay otra salida que no sea la subvención, no se busca otra fórmula. Y en las cuentas locales de 2022 y 2023 no la habrá. El presupuesto lo hace el gobierno socialista y para aprobarlo necesita los votos de Podemos.

Emilio de Justo también se podría encerrar este verano en la plaza de toros de Cáceres, pero solo si los obreros que para entonces estén arreglando la cubierta le permiten entrar, se olvidan de avisarle cuando se vayan y le dejan dentro sin la llave.