Desde un tiempo para acá la Iglesia católica española está siendo noticia de primera página en lo diarios nacionales por un par de tema muy delicados: las inmatriculaciones y los abusos a la infancia.

Del primero no puedo opinar, porque tiene muchas implicaciones legales, leyes hipotecarias y cosas así y no lo domino, es como cosa de especialistas. Solo sé que si la Iglesia alguna vez, actuando con mala fe, se apropió de bienes que no eran suyos, no tiene que esperar a que le diga nadie que ha de devolverlos, sino que debe ser ella misma la que de el primer paso para resolver adecuadamente lo que se ha hecho mal.

Otra cosa es el tema de los abusos. Tres partidos políticos: ERC, Podemos y Bildu han pedido la formación de una comisión de investigación en el parlamento para que investigue el tema de los abusos del clero en España. El tema es muy, muy, preocupante, las repercusiones no se han hecho esperar y las altas estancias eclesiales están alarmadas.

La fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro, independiente, que desde 1970 se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños/a. Esta fundación ha publicado un estudio donde el porcentaje de los casos de abusos perpetrados por sacerdotes y religiosos es del 0,2% de total. Está claro que a estos tres partidos políticos no les interesa para nada el problema de la pederastia porque dejan de lado el 99,8% de los casos, por lo tanto, su interés es otro, y ese otro os lo podéis imaginar fácilmente.

Por otra parte el PSOE y PNV han solicitan que sea una comisión de expertos los que llevan a cabo esa investigación, fuera del parlamento.

Me pregunto ¿y los obispos españoles que hacen? Creo que dije en otra columna que la decisión de no seguir el ejemplo de las Iglesias católicas de Alemania, Francia, Portugal (en proceso de estudio), Estados Unidos o Nueva Zelanda (últimamente), no me parece bien, aquí no hemos demostrado ni la valentía, ni la decisión que el caso merece.

No está bien que sean otros los que lleven la iniciativa en este tema, tiene que ser la propia Iglesia la que marque el camino. Entonces, ¿es que la Iglesia de España no ha hecho nada? Sí, se han dado pasos muy importantes, pero no son los suficientes.

Espero, tengo que deciros que con angustia, lo que sucederá mañana. Mucho ánimo para todos.