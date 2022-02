La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma en una sentencia el resultado de una resolución del juzgado que condena a una mutua a indemnizar con 187.500 euros a un trabajador al que se le tuvo que amputar una pierna. La base de las dos sentencias es que la mutua no acreditó que en la primera exploración se le diese al paciente un tratamiento adecuado.

Así la sentencia del juzgado de lo Contencioso concluye que la valoración de las pruebas «nos lleva en este caso a determinar una mala praxis, no en el acto asistencial, cuyo contenido, como se ha dicho, no quedó determinado, sino en el hecho de no dejarse constancia de la actuación médica realizada y por tanto no poderse determinar con una probabilidad cercana a la certeza la existencia o la ausencia de los síntomas típicos que deberían de haber orientado de forma clara al facultativo».

Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2016 cuando un trabajador sintió en su puesto de trabajo un dolor en su pierna y acudió a la mutua. En la primera exploración se pronosticó la dolencia con la indicación de leve, según la documentación remitida por la mutua. En la segunda revisión, tres días después, y de la que ya se aportó por la mutua documentación de las pruebas practicadas, se decidió, tras la consulta hecha a un segundo facultativo de la mutua, remitir al paciente al servicio de Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara. Según la demanda, en la primera inspección de la mutua se diagnóstico al paciente una contractura muscular. Tres días después, en el servicio de Urgencias del San Pedro, se le diagnosticó una trombosis aguda de la que se derivó que unos días después, en una primera intervención, se le tuviera que amputar la pierna por encima de la rodilla, en una segunda operación se le tuvo que amputar también el muslo.

En ambas sentencias se evalúa la responsabilidad de la mutua por el tratamiento en la primera visita del paciente. El criterio que guía al juzgado es el del principio sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, «es decir, la obligación de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo». Pero de esa primera visita no se aporta por la mutua documentación de pruebas o exploraciones realizadas, por lo que, según el juzgado, «puede concluirse que la actuación médica consistió en dar por sentado un origen traumático del dolor supuestamente muscular».

En su resolución, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia insiste en la misma consideración al apuntar que los ciudadanos «deben contar, frente a sus servicios sanitarios, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia». Y precisa que la indemnización que fijó el juzgado «no se basa en la mala praxis por el error del diagnóstico en la primera consulta sino en la teoría de la pérdida de oportunidad por no haber agotado las posibilidades de diagnóstico en esa primera consulta debido a que no consta que el médico hiciera una completa explotación de la pierna».