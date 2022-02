Su padre, Antonio Luis Suárez Barquero, era administrativo de Fagor, que estaba en la calle Argentina, y también descargaba los camiones que llegaban con la mercancía y que luego se distribuían para su venta. Como su pasión era la música, compaginaba el trabajo con la carrera de Saxofón que estudió a caballo entre Madrid y Valladolid. A su término, opositó, logró plaza en el conservatorio y acabó dirigiendo la banda sinfónica de la Diputación de Cáceres. Hoy, su padre, ya jubilado, ha superado un ictus y es curioso cómo gracias a la música ha avanzado en su rehabilitación neurológica, ha ejercitado sus dos hemisferios y ha logrado reducir su minusvalía al 70%.

Uno de sus hijos, Antonio Luis Suárez Moreno, es director del Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia y de la Banda Sinfónica de Cáceres. Comenzó a modelar su amor por esta disciplina con solo 6 años porque su padre daba clases particulares en casa y hasta allí iban en tropel los alumnos a formarse en Lenguaje Musical, clarinete y en todos los instrumentos de viento, tanto de madera como de metal.

A los 7 años Antonio Luis entró en el conservatorio y a los 8 dio su primera audición al piano en la Sala García Matos del Complejo Cultural San Francisco de la mano de su profesora Emilia Ortega con una sonatina de Albéniz y una composición del Mikrokosmos de Béla Bartók. En una ocasión, durante un curso, Esteban Sánchez, el célebre pianista y compositor extremeño, considerado un genio de la música del siglo XX, lo escuchó y supo que estaba delante de un talentoso portento. Así fue como Antonio Luis comenzó a dar clases con Sánchez hasta que terminó la carrera en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz.

Cuando Esteban Sánchez falleció, Antonio Luis estaba en el último curso de docencia, una especialidad que para entonces había cogido Guillermo González, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid, que también formó al joven cacereño.

Suárez Moreno no tardó en aprobar la oposición y muy pronto empezó a dar clases en los conservatorios de Cáceres y Plasencia. Su vocación era tanta que comenzó a estudiar Derecho para poder hacer un doctorado de música. Su mentora de tesis fue Pilar Barrios Manzano. Poco después realizó un estudio de investigación en la Academia Santa Cecilia de Roma. Al terminar la tesis comenzó a impartir clases en la Facultad de Formación del Profesorado de Extremadura, ocupación que alternaba con el conservatorio.

Esfuerzo

Todo iba bien hasta que «llegó un momento puntual de mi vida, en el año 2014, en el que tuve un accidente de tráfico que me provocó una fractura abierta que me hizo perder masa ósea. Aquello terminó en una reconstrucción de la parte superior del brazo con un trozo de mi espalda», cuenta el músico. Imbatible al desaliento, Suárez no tiró la toalla. «No sabía si iba a poder volver a tocar el piano. El año que estuve de baja pasé por varias operaciones y empecé a prepararme para dirección de orquesta», recuerda el pianista.

Las pruebas de acceso las hizo en Madrid. «Al principio dirigía con la mano izquierda porque la derecha estaba escayolada», rememora mientras no olvida las sesiones de fisioterapia en la clínica del doctor León, especialista en dolencias de pianistas. «Algunas articulaciones de los dedos estaban dañadas, pero tuve la suerte de poder seguir tocando el piano».

Le puso fuerza, paciencia y tesón. Así que pese a la dificultad porque tiene una falange que no puede bajar del todo, Antonio Luis Suárez no para de acariciar las teclas que tanto le han hecho crecer como ser humano. «Con mucho esfuerzo y estudio sobre el teclado volví a tocar y a tener una disciplina de estudio», subraya. Así que se graduó en Dirección, Banda y Coro en la Academia Superior Katarina Gurska del Conservatorio Superior de Música de Madrid y a partir de ahí, en el año 2016, comenzó una doble vertiente profesional, como director de orquesta y como pianista.

En aquel momento, Antonio Luis conoció en Madrid al trompetista Rubén Simeó y juntos realizan el estreno en España del concierto de Arturo Sandoval, reconocido trompetista y compositor cubano. Además, dirigió a una de las mejores de bandas del mundo, la Unión Musical de Lliria (Valencia), y en México en 2019 se puso al frente de dos orquestas sinfónicas. A partir de ahí comenzó a llevar a la Banda Municipal de Música de Badajoz o a la Sinfónica de Sevilla. Entre sus próximos proyectos está volver a México, viajar a Colombia y en el mes de noviembre dirigir en Valencia el Amor Brujo de Manuel de Falla.

Hoy Suárez vuelve a estar de estreno en su ciudad con el ‘Concierto de San Valentín. Un piano de cine’ que ofrecerá a las 20.30 en el Gran Teatro y donde repasará las mejores bandas sonoras de la historia de la gran pantalla. Horas antes hace para este diario un repaso de lo que ha supuesto la Banda Sinfónica de Cáceres y posa, emocionado, junto a su padre y su hermano Jorge, los tres batuta en mano, en el Complejo Cultural San Francisco, que tantas horas de ensayo han visto sus muros.

«El germen de la Banda Sinfónica de Cáceres era llevar la música culta a los pueblos»

«La Banda Sinfónica se inicia en el seno de la Diputación de Cáceres con el ánimo de llevar la música a los pueblos. Eran los años en los que al frente de la institución estaba Manuel Veiga y en el PP, Ángel Carlos Bernáldez. Así fue como se gestó un proyecto que también fomentó las escuelas de música», precisa Suárez. La Sinfónica tiene 52 miembros. Presidentes como Juan Andrés Tovar y Charo Cordero fueron decisivos.

Precisamente hacia Charo siempre tiene palabras de recuerdo Antonio Luis: «Ella decía que era su banda y que tenía que tener un valor prácticamente eterno». Ahora la Sinfónica de Cáceres está de aniversario después de momentos inolvidables que quedan en la memoria colectiva como el concierto junto a Los Secretos. ¿Qué supone cumplir 40 años? Y Antonio Luis responde: «40 años de música son los primeros de otros 40».