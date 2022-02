«Busco un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas». Pocos pueden presumir de haber marcado una época como lo hizo Battiato, en paz descanse. Sus letras y sus ritmos se recuerdan entre generaciones y este jueves en Cáceres volvieron a hacerlo en el Gran Teatro. No se puede llamar homenaje porque no lo fue. Sonó en los contados estribillos de Ángel Stanich y la euforia de despedida que puso en pie al graderío.

Ocho años han tenido que pasar para que el músico regresara a las tablas cacereñas. Lo recordó en una de las mínimas pausas que se permitió. En esa ocasión, Faemino y Cansado ocupaban el escenario principal y a él lo relegaron al ambigú, entonces Sala 2. Sí, Ángel, siempre ha sido un ambigú. Ocho años más tarde, con su nombre en festivales y un nuevo disco ‘Polvo de Battiato’ (Sony music, 2021), más sonoro y más irónico --si cabe--, el tiempo impartió su justicia particular y actuó en la escena principal y ante un aforo prácticamente lleno que no dudó en levantarse de la butaca ante el más mínimo argumento de que se podía. Con una sobria puesta en escena, guitarra, bajo, teclados y batería, todos casi uniformados en americana, tiró Stanich de un repertorio que si de algo puede presumir en cuanto a originalidad es que recuerda a los sonidos más folk. Aunque regaló temas de antaño, su ‘Carbura’ quizá se convirtió en el minuto más íntimo, en conjunto más festivalero, potente, electrónico se presentó en el último directo en el que Víctor Pescador robó la atención en virtuosismo y carisma. Precisamente para poner el foco en la banda, recurrió, léase desde el sarcasmo, a los tan manidos tópicos extremeños de la conquista, los cerdos y el queso. Stanich dice que este jueves era el maestro Juan Solano. Pareció entrar en la ironía y en la crítica el aforo, que se entregó en afecto y complicidad durante más de dos horas demostrando que la ciudad ya cada vez tiene más hambre de festival. «Viva la música artesana» y «que vuelvan los Ganglios», gritaron desde el patio de butacas. Amén a las dos.