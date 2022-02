Nueva avería telefónica para Flores Juanvic y van ni se sabe de ellas. El fastidio es que esta se produce desde ayer y que tiene lugar en pleno día de los enamorados. Las pérdidas son superiores al 50%, asegura el empresario cacereño, uno de los más reconocidos de la ciudad por su quisco de plantas situado en el Paseo de Cánovas. Juan Vicente Pulido lleva al frente del negocio más de 36 años, hace unos 28 se gastó 800.000 de las antiguas pesetas en poner teléfono fijo, el 927499472. «La obra corrió de mi cuenta y la conducción se realizó desde el Bombo hasta mi puesto. Telefónica le dio a una subcontrata los trabajos y se realizaron», cuenta. Con el paso del tiempo, las ratas y las raíces de los árboles han acabado destruyendo la conducción. Ahí comenzaron los problemas.

No es la primera vez que le ocurre. El pasado mes de mayo Juanvic relataba a este diario que lo de la compañía y el teléfono «es un choteo y no quieren realizar la obra porque vale mucho dinero». La alternativa fue una línea aérea que a los 15 días ya le estaba «dando problemas». Entonces recordaba lo que le ocurrió un Día de San Valentín, cuando se quedó sin teléfono y «tuvimos que tirar 3.000 rosas a la basura porque nos quedamos sin pedidos». Hoy le está pasando algo parecido.

Desde que tiene este nuevo sistema asegura que los problemas son constantes. «Los días que se acumulan muchas llamadas no oímos nada y perdemos una cantidad de dinero impresionante. Nos dicen que lo reseteemos, que esperemos quince minutos, y así llevamos veintitantos años. Llamas y un día te atienden desde México y otro desde Uruguay al siguiente desde Benidorm», pero las vicisitudes continúan, dice Juanvic.

«No podemos coger encargos porque no escuchamos nada. No se oye a la gente. Esto es un problemón. Me han dicho que enviarían un técnico, pero no han mandado a nadie», confirma Juanvic, al que le salva el 628928827, el móvil donde en tropel está recibiendo llamadas.