La empresa que acomete la reforma de la fachada del antiguo monasterio de San Francisco el Real en Cáceres ha comenzado esta mañana el desmontaje de los andamios. Las redes se quitaron el pasado lunes pero para el andamiaje se necesitaba un plan especial, un escollo ya resuelto. La diputación ha paralizado los trabajos para no entorpecer el periodo de cría de las cigüeñas. Se retomará entre el mes de julio próximo y se alargarán hasta el 31 de enero para no afectar al periodo de nidificación y cría, que se desarrolla normalmente entre febrero y finales de junio. En caso de que la reforma no haya concluido el 31 de enero del 2023, las obras tendrán que volver a paralizarse y esperar de nuevo a retomarlas en julio del año que viene cuando las aves se hayan marchado.

