El alcalde, Luis Salaya, y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, presentaron este martes el anteproyecto de los presupuestos del ayuntamiento para este año, cuentas por un importe de 75 millones. El gobierno socialista, pese a estar en minoría, sacó los presupuestos de 2020 y 2021, en ambos casos gracias a la fórmula de sumar a sus nueve votos los tres de los ediles de Unidas Podemos y el del concejal no adscrito Teófilo Amores, con los que sumaron 13 de los 25 votos de la corporación local. Salaya y Costa expresaron su confianza en sacar las cuentas y en repetir la fórmula. El regidor citó a Unidas Podemos al manifestar que «confio en poder entendernos» con UP dentro «del pacto de legislatura» que el gobierno local tiene con Unidas Podemos, además añadió que en el anteproyecto de las cuentas «hay margen» para introducir modificaciones que puedan salir de las propuestas que hagan otros grupos políticos.

De la presentación de las cuentas para este año, el alcalde destacó que con los presupuestos de 2022 se consigue «estabilizar la situación económica del ayuntamiento» al contar con ingresos corrientes suficientes para los gastos corrientes -los capítulos de personal y de funcionamiento de los servicios municipales-. Los ingresos se incrementan en 4,5 millones respecto a las cuentas de 2021, mientras que los gastos corrientes aumentan en 3 millones. Ese incremento de los ingresos corrientes se logra con la subida de los impuestos, de los 3 millones que se prevé recaudar de más en el IBI y en el tributo de rodaje, y con los 2,7 millones del aumento de la participación del Estado en los presupuestos locales con cargo al fondo complementario de financiación.

Otra de las características del borrador es que a lo largo del año se tendrán que hacer modificaciones para incluir los fondos de recuperación europeos. De momento el ayuntamiento ya ha obtenido ocho millones y se está pendiente de otras iniciativas que pueden elevar esta cifra hasta los 13 millones de euros.

PROGRAMA EDUSI /En el pleno de la corporación de este jueves se hablará de fondos europeos por la moción que presenta el PP, propuesta en la que se denuncia que solo se ha certificado el 39% de las inversiones del programa Edusi, aprobado en la pasada legislatura con un importe, con la cofinanciación municipal, de 12,5 millones de euros. El portavoz del PP, Rafael Mateos, advirtió este martes de que antes de que acabe 2023 tiene que estar certificado el 100% y que si en esa fecha no se ha cumplido se «tendrá que devolver la parte de los fondos que no se han ejecutado», Mateos recordó que ya se han pedido dos prórroga y que no se autorizarán más. Desde el gobierno local se aseguró que se cumplirá.