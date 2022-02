La consejería de Movilidad de la Junta de Extremadura reforzará todas las juntas del viaducto de la ronda sureste para prevenir que surjan más grietas. Tal y como informara este diario, ha cedido una parte del puente de Valdeflores, lo que ha provocado la aparición de una grieta de varios centímetros de ancho que afecta a la zona peatonal y al carril bici, pero la infraestructura no sufre ningún daño en su estructura. Para advertir de la situación, el Ejecutivo autonómico colocó a ambos lados de la grieta una señal de peligro para alertar del desnivel y del riesgo de posibles caídas. El resto del paseo se encuentra también levantado y abombado.

El Gobierno regional ha comenzado ya a reparar el daño, con una actuación menor que consiste en incluir «una pequeña junta» que servirá para absorber «los movimientos entre la zona del viaducto, que es muy rígida, y la zona superficial, que asienta sobre el terraplén» y conseguir así asentar el suelo. Además se procederá a fresar, rellenar y pintar la junta, según informan desde la consejería.

Del mismo modo, y a pesar de que el resto del puente no sufre ningún problema, supervisará todo el viaducto y procederá a la realizar la misma operación en las otras tres juntas que se encuentran en el mismo, para evitar que surjan nuevas grietas. El Ejecutivo autonómico aclara, eso sí, que la infraestructura no tiene ningún riesgo estructural. «El asentamiento -añade- se ha producido fuera del viaducto, por lo que no afecta al mismo ni ha sufrido ningún movimiento». Cabe recordar que el puente se sometió a varias pruebas de carga antes de su apertura, para las que se utilizaron cuatro camiones que sirvieron para analizar la deformación del pavimento al paso de los mismos cuando estaban cargados.

La más importante

La de la ronda sureste ha sido la obra más importante de la ciudad de los últimos años. Tiene 3,8 kilómetros que unen la Charca Musia con la Universidad Laboral, y atraviesa la falda de la montaña. Costó 24 millones de euros. Su apertura, a mediados de junio, supuso un hito en la capital cacereña: soporta un flujo diario de 14.000 vehículos y ha ayudado a reducir el tráfico en la vertiente este del casco histórico y en Mira al Río, fuente Concejo y ronda Vadillo. Además permite a los vecinos de los barrios del sur y del este acceder de una forma más directa al hospital Universitario y al campus.

La actuación entró asimismo en el ranking de las 26 mejores obras del país para la Confederación Nacional de la Construcción. Este organismo destacó de la ronda el cambio en cuanto a movilidad y accesibilidad que ha experimentado la ciudad desde su apertura, la construcción de un mirador o la señalización interpretativa con paneles de geología que se instalaron a lo largo del paseo.