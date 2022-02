Cinco empresas se postulan a redactar el plan director para definir los futuros usos del hospital Virgen de la Montaña. La mesa de contratación hizo público este jueves el número de propuestas aprobadas para adjudicar el contrato, uno de los primeros pasos para que el edificio pase a tener una nueva utilidad después de que dejara de usarse como centro hospitalario.

De esta forma, según expone el acta que se encuentra en la plataforma de contratación pública, se ha dado el visto bueno a las ofertas presentadas por Aidhos Arquitec SAP, Arquitectura, ingeniería y urbanismo estudio SLP, Beatriz Cáceres Marzal-Fernanda Cáceres Marzal, Estudio Chile y Planho Consultores SLP. De estas cinco ofertas, la mesa de contratación estima que solo una, Aidhos Arquitec SAP cumple todos los requisitos ya que ha presentado la documentación correctamente.

Las cuatro restantes deberán subsanar errores y adjuntar los documentos necesarios en un plazo de tres días desde este jueves, es decir, tienen como fecha máxima el domingo, 20 de febrero. En los cuatro casos, la documentación que no se remite es relativa al anexo III de la Declaración responsable. Si no presentan los datos que se le requieren, automáticamente serán excluidas de la licitación. Fue precisamente por esta razón por la que este jueves no se hizo una propuesta de adjudicación, prevista en el último punto de la mesa de contratación tras la apertura de los sobres de propuestas.

En relación a los detalles de la licitación, el contrato tiene un valor medio de 82.775 euros y un plazo de ejecución de 240 días, es decir, ocho meses. El plan director será el documento que acreditará que el inmueble tiene viabilidad para los futuros usos que están previstos. La empresa adjudicataria de este contrato deberá encargarse de ratificar en ese informe que puede albergar los usos que avanzó diputación y que aparecen reflejados en los pliegos del contrato de la Junta de Extremadura.

Tal y como se avanzó en un primer momento, el edificio aglutinará tres usos: cultural, educativo y sanitario. En este momento y después de que la institución provincial, propietaria del inmueble, y el SES llegaran a un acuerdo tras su cierre como hospital, alberga el centro de Salud Zona Centro y el Punto de Atención Continuada (PAC). Los pliegos contemplan ahora que albergue también el área de Salud Mental, un gimnasio de rehabilitación y un espacio reservado para la dirección de Salud Pública.

En lo relativo al uso educativo, también se avanzó que acogería el conservatorio de danza y de música y en los detalles de la licitación ha trascendido que la intención de la Junta de Extremadura es trasladar al completo la Escuela de Arte Dramático (Esad) que ahora se encuentra en un edificio de titularidad regional en la plaza de San Jorge.

Por último, en cuanto al uso cultural, tras el rechazo del traslado del archivo del palacio Toledo Moctezuma, ahora los pliegos recogen que se usará como espacio anexo para ampliar la biblioteca pública que se encuentra en las inmediaciones.