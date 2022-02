El complejo budista y la protección del suelo y cómo afecta al desarrollo de nuevas actividades ha dejado esta semana en un segundo plano la presentación de los presupuestos del ayuntamiento para 2022, es la principal norma que anualmente aprueba la corporación local. El ayuntamiento cuenta para este ejercicio con 75 millones de euros como cantidad de partida, son los de mayor importe de los tres presentados por Luis Salaya porque, aunque sean cuatro millones menos que en 2021, lo destacado en las cuentas locales son siempre las operaciones corrientes (los gastos para mantener y dar servicios al ciudadano y los ingresos -vía impuestos, tasas y transferencias- para mantenerlos).

De este presupuesto destacan cuatro idea. La primera es que se pueden aprobar. Cuando se inició la legislatura, en 2019, las posibilidades de que Salaya sacase todos los años los presupuestos se presentaban bastante difíciles con un ejecutivo en minoría. Sin embargo, pese a que ninguno se aprobará dentro de plazo, ha sabido encontrar el apoyo de Podemos para sumar sus votos al del grupo socialista en el gobierno y ha conseguido añadir el del edil no adscrito Teófilo Amores, quien, una vez fuera de Vox al inicio de la legislatura, tenía las manos libres para actuar y facilitar la labor del gobierno de la ciudad dando su voto a las cuentas.

Lo segundo es que lo principal todos los años a la hora de elaborar las cuentas ha sido conocer de dónde sacar nuevos ingresos corrientes sin tener que aplicar recortes en los gastos. Lo importante en unos presupuestos locales es que con tus ingresos corrientes tengas suficiente para pagar al personal y garantizar los servicios de todo tipo que una entidad local da al ciudadano. En el primer presupuesto se logró con el impuesto de construcciones gracias a proyectos de plantas fotovoltaicas, esto salvo las cuentas. Y este año se ha hecho por una doble vía: una tramitada desde hace medio año (la subida del IBI y del impuesto de rodaje) y otra de última hora (el aumento de las transferencias que el Estado aporta a la entidad local). De haberse conocido antes lo segundo, tal vez lo primero, que los ciudadanos notarán este verano cuando tengan que pagar el IBI, tal vez no hubiese sido tan necesario.

Lo tercero son las inversiones. El presupuesto no da un importe real, no van a ser 2,1 millones, sino que la cantidad se irá incrementando, seguramente al final estará por encima de la diez millones de euros, con las modificaciones del presupuesto que se irán aprobando para incorporar los fondos europeos de recuperación. En este asunto lo importante ya no es solo la cantidad, sino la capacidad que pueda tener la entidad local para gestionar todo el gran volumen de obra que tendrá que ejecutar dentro de unos plazos, ya que estos fondos tienen un tiempo fijado de antemano para su ejecución.

Y el cuarto elemento son los gastos corrientes, que año tras año se han ido incrementando, no solo en bienes y servicios, en el que los principales contratos de gestión -basura, autobús, parques y jardines...- han ido aumentando sus costes sin un recorte, sino también en personal, que este año sube en dos millones de euros. Por ahora, por el periodo de carencia de la operación de ocho millones contratada el pasado año, el pago de la amortización de la deuda que se abona todos los años será en 2022 lo mismo que en 2021.