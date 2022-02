La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Junta de Extremadura que concedió a la empresa minera el permiso de investigación Ampliación Valdeflores. La autorización se otorgó en diciembre de 2020 por parte del servicio de Ordenación Minera en Cáceres de la consejería para la Transición Ecológica de la Junta. Contra esta decisión se presentó un recurso de alzada, que la administración autonómica desestimó y que motiva el contencioso iniciado ahora por la plataforma ciudadana.

La plataforma fue uno de los colectivos que abanderó la presentación de alegaciones cuando se sometió a información pública el permiso y el plan de restauración por parte de Tecnología Extremeña del Litio, empresa participada por Infinity Lithium y Sacyr.

Este permiso se dio con la condición de que no se hicieran sondeos y calicatas en los suelos del municipio en los que por su protección no se pueden realizar tareas extractivas. El otro permiso, el que afecta directamente al sitio donde está el yacimiento, no se concedió por la Junta y es la empresa la que ha recurrido.