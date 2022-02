El alcalde, Luis Salaya, volvió a reiterar este miércoles el rechazo del gobierno municipal al proyecto de una mina de litio en Valdeflores, en la sierra de la Mosca. Preguntado por los medios de información sobre si se reunirá con los representantes de la empresa de la mina tras el cambio del proyecto a subterráneo, el regidor recordó que se han mantenido numerosas reuniones con los directivos de Infinity Lithium, una de las dos empresas que participa en el proyecto, y que en esos encuentros se ha escuchado «una y otra vez la misma explicación».

«Sigo pensando que -el proyecto de la mina- no es viable ni deseable», añadió el alcalde, que consideró que un nuevo proyecto, aunque sea subterráneo, «no planteará nada especialmente diferente, creo que esto es una carrera a la desesperada intentando generar novedades donde no las hay». Salaya recordó que el plan de urbanismo en vigor desde 2010 impide las labores extractivas en Valdeflores y que el ayuntamiento no va a modificarlo. El alcalde comentó que el director ejecutivo de Infinity Lithium, Ryan Parkin, está durante estos días en la ciudad, «pero no sabemos con quién ha estado ni qué ha hecho».

La presentación del proyecto de mina subterránea en el ayuntamiento depende de la decisión que en las próximas semanas adopte el juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre el recurso presentado por la empresa de la mina, Tecnología Extremeña del Litio, contra la denegación por la Junta del permiso de investigación. La continuidad de la iniciativa depende de la decisión que se adopte por el juzgado, que, ya sea en un sentido o en otro, dará lugar a nuevos recursos ante la sala de lo Contencioso.

Este permiso de investigación, que es el que afecta al terreno donde está el yacimiento, se necesita como paso previo a pedir la explotación del mineral. Por la empresa, que considera que un proyecto subterráneo no incumple el plan de urbanismo, no se contempla la otra vía, que es ir a una petición de concesión directa de la explotación.