Todos estamos de acuerdo en que debemos buscar la felicidad. Bueno, todos menos Nietzsche que aseguraba que el hombre está hecho para el sufrimiento. Pero, ¿qué es la felicidad y cómo se consigue? Decía Aristóteles que la felicidad de un ser consiste en satisfacer aquella tendencia que le es específica a su naturaleza. En el caso del hombre se trata de la razón y por lo tanto encontrará su felicidad en el conocimiento. Como es sabido cuando el cristianismo bautizó la doctrina del Estagirita concluyó que la felicidad suprema consiste en el conocimiento de Dios.

Por lo tanto, según Aristóteles, consiste en la autorrealización pues todo lo demás son instrumentos para llegar a ella. Tenemos sentimientos y razonamiento. Los sentimientos se cuecen en el sistema límbico , alojado en el tronco cerebral, que es un resto del cerebro reptiliano que tuvimos en un momento de la evolución y que no ha evolucionado. En algunos hombres no ha evolucionado ese ni el otro. Es el que crea expectativas.

El neocortex, cerebro evolucionado es el que acerca a la realidad. La felicidad se alcanza cuando el neocortex es capaz de domeñar al cerebro reptiliano. Es decir cuando el razonamiento es capaz de buscar solamente aquellas cosas que están a su alcance y no las utopías que le pueda presentar el deseo, porque las cosas son como son , la naturaleza es la que es independientemente de nuestros deseos y aspiraciones y la vida premia a los que son capaces de adaptarse a lo que es y solucionan los problemas que les surgen.

Así pues la felicidad es una decisión personal que necesita ir acompañada de una regulación de los procesos neuroquímicos que se producen inconscientemente. Con los sentimientos se producen estados de euforia, alegría, satisfacción, etc, pero no en el razonamiento por lo que si queremos ser felices debemos trabajar para que esos estados de ánimo se produzcan con el razonamiento. Por ejemplo, leyendo el Kamasutra se producen estados de placer pero leyendo a Hegel no. Pues debes esforzarte para que la lectura de Hegel te produzca la misma satisfacción que la del Kamasutra. Si lo consigues dímelo por favor.