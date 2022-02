Tecnología Extremeña del Litio (TEL) tendrá que abonar al ayuntamiento una sanción de 26.500 euros porque en los trabajos de sondeo que realizó en Valdeflores entre 2017 y principios de 2018 se excedió del permiso concedido por la administración local. El juzgado de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia de este lunes, ratifica la sanción impuesta por el pleno del ayuntamiento en su sesión del pasado 30 de julio. Contra la resolución judicial no cabe la presentación de recurso de apelación.

El juzgado no acepta ninguna de las consideraciones hechas por la empresa que promueve el proyecto de la mina de litio de Valdeflores. No hay caducidad del expediente sancionador, ni prescripción de la infracción, no se vulnera el principio de tipicidad, ya que el expediente se tramita en base a que la ley del suelo tipifica “como infracción grave los movimientos de tierra que supongan la alternación del paisaje”, y la sanción impuesta “resulta proporcional”, según se precisa en la resolución judicial.