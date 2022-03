"Ahora mismo solo podemos llegar al cuidado básico y con eso estamos perdiendo muchas cosas importantes en el cuidado de un paciente". El personal de enfermería del hospital Universitario advierte de que, con la ratio por paciente que actualmente soportan (17 enfermos para un solo profesional, denuncian), no pueden ofrecer una atención de calidad. Este martes han vuelto a salir a la calle para exigir un aumento de la plantilla.

Aseguran que el personal está al mínimo y que no se cubren bajas ni jubilaciones, por lo que, cuando ocurre algo excepcional (una compañera se pone enferma, hay más pacientes en planta por cualquier circunstancia,…) ya no llegan. "Si esto ocurre esto ya es un desborde total y ni siquiera puedes ofrecer los cuidados básicos. Tienes que priorizar entre pacientes y cuando te obligan a eso estás dejando otras cosas de lado que no son menos importantes", afirman.

La situación se complica en las plantas quirúrgicas, donde se ven obligadas, literalmente, a seleccionar a los enfermos a los que pueden atender durante los turnos. "Como se han parado los quirófanos durante mucho tiempo por la pandemia, se hacen peonadas (operaciones en horario de tarde) a marchas forzadas y en las plantas quirúrgicas es un entrar y salir de pacientes posquirúrgicos, son como churros. Trabajamos con personas y actualmente esto es como una fábrica, entra uno, sale otro", añaden. En estos casos, aseguran, las ratios deberían bajar aún más porque se trata de pacientes que requieren una atención más especializada.

No es la primera vez que salen a la calle para pedir más contrataciones. En dos meses los profesionales de los diferentes servicios han protagonizado hasta cuatro concentraciones en ambos hospitales y aseguran que seguirán haciéndolo.

Animan a los pacientes a que se quejen también de esta situación para reclamar su derecho a recibir una sanidad de calidad. "Si el paciente se tiene que quejar porque no llegamos a cubrir sus necesidades, está en su derecho de defender sus derechos. Nosotras estaríamos encantadas de darle ese cuidado global y perfecto, pero con esta sobrecarga laboral no somos capaces de llegar", insisten.

El Servicio Extremeño de Salud (SES), por su parte, recuerda que el hospital Universitario se encuentra en constante revisión para mejorar las plantillas y que está pendiente también la elaboración de un plan de ordenación de recursos humanos.