Este jueves se formalizó la firma del convenio urbanístico entre el ayuntamiento y Kronos Parque Matadero, la empresa promotora del nuevo centro comercial que desde el lunes se acomete en la parcela del antiguo matadero, lindando con el hipermercado de Carrefour. Es un documento con los plazos de ejecución, fases, costes y garantías que da la empresa para garantizar la realización de la urbanización. Fue un acto que se difundió para que los representantes de la entidad local y de la promotora hablasen de una actuación que ya se ha iniciado, lo hace dos años después de la presentación de la consulta de viabilidad por parte de la promotora, pero, esta vez sí, ya hay obras en un terreno donde en años precedentes fracasaron otros dos proyectos de ocio y comerciales.

Cáceres «ha visto muchos fracasos, ha visto frustrarse muchas iniciativas, por eso tiene un valor emocional importante que empiecen a salir adelante proyectos privados de esta relevancia», resumió el alcalde, Luis Salaya, tras la firma del convenio. Beatriz Moreno, directora general de Terciario de Kronos, confirmó las fechas y previsiones de apertura que maneja la empresa para su nuevo centro comercial. Son cuatro hitos. En junio de 2022 se espera que se inicien las obras de los edificios de la primera fase del complejo. Unos meses después, «a lo mejor en septiembre», comenzarían las obras de la segunda. En la primavera de 2023 se abriría al público la fase inicial del centro. Y «antes de las navidades del año que viene» se espera que todo el espacio esté abierto y completo.

Moreno no dio nuevos nombres de operadores que se instalarán en el centro comercial. Solo el consabido de Decathlon, «con el que tenemos un contrato de arrendamiento en un local de 3.000 metros cuadrados que se incluye en la primera fase», detalló la representante de la empresa. La marca de ropa y complementos deportivos ocupará la mayor parte de la edificabilidad comercial de la primera fase del centro, que, como máximo, podrá ser de 5.554 metros cuadrados, que es el límite que para uso comercial en esta parcela establece el plan general municipal de urbanismo.

La edificabilidad que se permite en este terreno es de 26.248 metros cuadrados, puede ser en más de una planta, en una parcela que tiene 3 hectáreas. En la primera fase se desarrollará toda la edificabilidad comercial permitida, los 5.554 metros cuadrados, y el resto será para usos recreativos y de ocio, unos 6.000. En la segunda fase «todo será comercial», contestó Benítez a una pregunta en su comparecencia ante los medios de información tras la firma del convenio urbanístico. Esto haría que todo el uso recreativo del centro comercial se desarrollase en la primera fase y que en la segunda la edificabilidad comercial (espacio para tiendas) casi triplique la que habrá en la parte inicial.

Moreno no citó, con la excepción de Decathlon, nombres de operadores comerciales, de marcas, «estamos en negociaciones muy avanzadas con la práctica totalidad del espacio, pero no podemos confirmar nombres por no tenerlos firmados». Sobre la oferta de ocio, la directora general de Terciario de Kronos comentó que habrá «ocio infantil, con juegos más tradicionales como colchonetas y bolas, para los jóvenes, más enfocado a la realidad virtual, o relacionado con el deporte, con un rocódromo, además estarán los cines -siete salas, según ya ha anunciado la promotora- y alguna sorpresa más».

Antes, Moreno, que acompañaba a Enrique Feduchy, uno de los socios de la empresa promotora, habló de la idea general del centro comercial, que contará «con comercios que habitualmente nos encontramos en parques y centros comerciales, como moda, bricolaje, animales y electrónica, además de una oferta adicional de ocio y de restauración».

Por ahora lo que ya se está ejecutando es la urbanización de la parcela de tres hectáreas donde se edificarán los inmuebles del centro comercial. Para el párking se usará parte de esta parcela y otra que está colindante.