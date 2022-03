La portavoz del gobierno local, María José Pulido, mostró este viernes su preocupación por la situación de Ucrania, «sabemos que hay muchas personas en la ciudad que quieren ayudar al pueblo ucraniano. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad, porque esta ayuda tiene que ser organizada y planificada». En los últimos días se han recibido en el consistorio solicitudes para acoger a menores ucranianos. «Cáceres es una ciudad solidaria», incidió, «pero si queremos ayudar debemos utilizar canales seguros, y respetar las líneas que nos marca la Unión Europea, el gobierno de España y la comunidad autónoma. La ayuda se tiene que prestar de manera organizada, y ahora mismo la ayuda que puede ofrecer la ciudad se debe centralizar a través de la Junta de Extremadura, que es quien tiene las competencias», explicó.

Pulido anunció que van a mantener una reunión con las personas ucranianas que residen en Cáceres, «para que cuenten con nuestro apoyo y tenerlas como referencia por si -refugiados ucranianos- vienen aquí, para que sirvan de intermediación, de intérpretes y sobre todo como punto de apoyo social y para que tengan información de las ayudas que se pueden prestar». Además adelantó que se convocará un Consejo Sectorial de Personas Migrantes, y «nos reuniremos con ONG’s del ámbito de la cooperación”.

«Nos están llegando muchas ofertas de personas que quieren acoger menores», detalló, «ahora no existe la demanda de menores que vengan solos a España, ya que todos los que han llegado vienen acompañados con sus madres y hermanos y hermanas. El acogimiento de las familias se hará respetando la normativa, y las familias acogedoras deben pasar un filtro en el que se las declare idóneas por los trabajadores sociales, para no correr riesgos. La Junta va a sacar unas instrucciones sobre ello, y hay que tener en cuenta que las familias vienen sin fecha de regreso», apostilló la portavoz. En cuanto a las iniciativas de recogida de ropa, mantas, etc… «se deben enviar a través de organizaciones reconocidas y expertas porque van a recoger lo que las piden desde allí, y no podemos arriesgarnos a colapsar las fronteras con cosas innecesarias. Posiblemente tendremos que hacer campañas pero serán siempre a través de las ONG’s que conocemos y que ya tienen experiencia».