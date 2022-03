La fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero ha remitido al ayuntamiento un nuevo proyecto para que se puedan reanudar las obras en la cafetería de la plaza de San Jorge. El consistorio ha confirmado a este diario que esta pasada semana ha recibido la documentación por parte de la adjudicataria del local con ajustes para que puedan proseguir los trabajos de ampliación del establecimiento de hostelería. El proyecto ha sido elaborado por el mismo arquitecto, Manuel Herrero, y en este momento, fuentes municipales precisan que se encuentra en periodo de análisis por parte de los técnicos.

Esta documentación se ha presentado como respuesta a un informe patológico externo que encargó el ayuntamiento después de que arrancaran las tareas para ampliar el bar y se paralizaran debido a la aparición de una patología en la cubierta de los locales.

Después de que se advirtiera esta anomalía en la estructura, se ha producido al menos durante un año un enfrentamiento entre el ayuntamiento y la fundación para averiguar quién era competente en su reparación. Por su parte, la fundación aseguraba que los daños estaban provocados por el deterioro fruto del paso del tiempo y por el contrario, el ayuntamiento defendía que se habían producido durante los propios trabajos de ampliación e instó a la adjudicataria a asumir el arreglo y si no, a renunciar a la gestión del bar.

Aunque en un principio todo apuntaba a que el caso podría llegar a los tribunales debido a las discrepancias entre la administración y la entidad, finalmente, el consistorio ha encargado un estudio a un tercero para que determinara la causa de la anomalía en la estructura y la fundación ha optado por responder con un nuevo proyecto.

La reparación ha enfrentado a ayuntamiento y fundación, ya que ambos defendían que no era competencia suya. Un informe sostiene que la fundación es la responsable y debe abonar el coste del estudio patológico (7.000 euros) y el arreglo de la cubierta

Este informe patológico externo, que ha tenido un coste de 7.000 euros, alega que los desperfectos producidos en el interior de los locales están provocados por las tareas de los operarios y por tanto, descarga al ayuntamiento de la responsabilidad de arreglarlo.

De esta forma, el consistorio sostiene que la fundación «debe abonar los gastos del informe que elaboró un experto externo y hacer las obras de reparación en los locales». El ayuntamiento, sin embargo, no precisa si en este nuevo proyecto, la entidad asume estos dos puntos, no obstante, sí concreta que la intención de la fundación Mercedes Calles es «continuar con la actividad lo antes posible». Este diario se puso en contacto a lo largo de este viernes con la entidad para conocer su postura pero no recibió respuesta.

Cinco años y una sentencia

La cafetería inició su actividad en enero de 2015 durante la legislatura de Elena Nevado. En su fase inicial solo ocupó dos de los tres locales municipales que se encuentran en la plaza de San Jorge. El tercero estaba destinado a una tienda de souvenirs desde hace más de 40 años pero el contrato con la arrendataria había finalizado un año antes y la intención municipal era incorporarlo al bar.

A pesar de que había expirado el alquiler, la dueña de la tienda de recuerdos acudió a los tribunales. El litigio se prolongó durante al menos cinco años y en 2019 el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de su desalojo, algo que ya se había producido en septiembre del año anterior. Una vez que concluyó el caso en los juzgados, arrancaron los trabajos de ampliación, que se vieron interrumpidos por la pandemia y más tarde, por el problema en la cubierta.