Cuántas alegrías nos proporciona nuestro alcalde. No hay semana en la que no nos anuncie alguna noticia esperanzadora. Hace unos días nos aseguró que llega a Cáceres la primera revolución industrial ¡Por fin! Tres siglos esperándola y ya está aquí. Porque ya sabemos que ese acontecimiento que cambió las estructuras mundiales y dio lugar a un espectacular crecimiento económico tuvo lugar hace tres siglos, pero dado lo que tardan en llegar a nuestra ciudad los adelantos es un verdadero motivo de alegría y satisfacción.

Si para tener un medio hospital hemos tenido que esperar más de diez años, y para que llegue a Cáceres un tren medio moderno hemos esperado más de veinte, el hecho de que una revolución tan importante llegue con tres siglos de retraso debe considerarse un milagro logrado por nuestro alcalde o por alguno de su protectores, ya sea Buda, ya sea la Virgen de la Montaña. Es que además debemos tener en cuenta que en el pasado los catovis tardaron también siglos en acceder a otra de las grandes revoluciones mundiales, el Neolítico, pues desde Maltravieso, hace más de sesenta mil años, no se tienen noticias fidedignas hasta los romanos. O sea cuarenta mil años en la cueva. Me da que algunos todavía no han salido de la cueva. Y todo esto a causa de una subestación eléctrica. ¡Qué será cuando tengamos una estación! Aunque a lo mejor la ponen en Mérida o Badajoz.

La noticia se ha extendido por todos los foros económicos y de ella se hacen eco las más prestigiosas publicaciones dirigidas a hombres de negocio. Naturalmente los primeros en enterarse hemos sido nosotros, los catovis, pues además de propiciar la llegada de no se sabe cuantas empresas de alto prestigio y empleadoras de miles de trabajadores, esta subestación nos garantiza el suministro de luz. ¡Qué maravilla! En pleno siglo XXI tenemos asegurada la luz eléctrica, lo que no está mal teniendo en cuenta que la electrificación empieza en España a principios del siglo XX. A lo mejor la próxima semana nos dice que como nos sobra energía no tenemos siquiera que pagar la luz. Y la Volkswagen sin enterarse.