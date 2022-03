Los vendedores ambulantes ven con buenos ojos que pueda celebrarse un segundo mercado a la semana en la ciudad más allá del de Vegas del Mocho y en una zona más céntrica. Al hilo del proyecto ‘piloto’ que pondrá en marcha el ayuntamiento a partir de este domingo para recuperar el mercado de frutas y hortalizas en el Foro de los Balbos, los dueños de los negocios que instalan su puesto en el mercado franco cada miércoles se muestran a favor de que Cáceres, de la misma forma que ocurre en ciudades como Badajoz o Mérida, pueda celebrar dos mercados a la semana.

Cierto es que la capital cuenta, aparte del mercado del miércoles, con el que se celebra los jueves en la explanada de la Ronda del Carmen y el sábado con el de Aldea Moret, pero plantean la posibilidad de que pueda ubicarse en una zona urbana más accesible. También una iniciativa particular propuso hace cinco años una opción de segunda fecha en el Polígono Ganadero en el interior de una nave pero finalmente no cuajó.

Ahora, aunque hay voces disonantes entre los vendedores que aseguran que Cáceres no cumple con los requisitos de población suficientes para que sea rentable organizar una doble cita semanal, la opinión generalizada es que se pueda llegar a plantear. Ya este martes, el portavoz de los vendedores, Joaquín Jiménez, ya avanzó, tal y como publicara este periódico, propuso como posibilidad que pudieran convivir ambas fechas aunque la segunda con un formato menor por un a cuestión de falta de espacio. «Trasladar a la plaza Mayor el mercado de los miércoles no sería posible porque no cabría», puso de relieve.

En esa línea, Andrés Díaz, uno de los vendedores de frutas y verduras de Aceuchal que instala su puesto en Cáceres cada miércoles sostiene que supondría una «alternativa» para los clientes que no pueden acudir a lo largo de la semana. También incide en que puede ser factible que no solo se vendan frutas y verduras sino más enseres. De hecho, Ramón, que pone a la venta textil asegura que la ubicación en la plaza es «ideal» aunque se tuviera que limitar el número de puestos.

Más debate existe sobre el día debido a que el resto de ciudades como Mérida y Badajoz y a copan el sábado y el domingo. Por su parte, la apuesta generalizada es que se celebre el viernes.

Esta reacción se produce en la misma jornada que el ayuntamiento presentó la iniciativa que devolverá uno de los usos tradicionales al Foro de los Balbos, el espacio que albergó el mercado de abastos durante décadas. La propuesta que parte de un programa europeo y que estará comandada por la cooperativa Actyva, desplegará siete puestos un domingo al mes con productos de la huerta la Ribera y Valdeflores. Preguntado por la posibilidad de que los vendedores ambulantes pudieran sumarse a este mercado, el concejal Jorge Villar sostuvo que el biomercado «ofrece otros valores» y que no pretende «ser un mercadillo» e instó a los vendedores a formular la petición formal al área de Comercio.