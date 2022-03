Esta Semana Santa se prevé histórica. Será la primera de la era postcovid (de la nueva normalidad), habrá mascarillas y además los hermanos podrán cargar los pasos de una cofradía diferente a la suya para conseguir que puedan salir todas las imágenes. La medida, de carácter excepcional, la acaban de anunciar este jueves la Sagrada Cena y Jesús Nazareno, que han llegado a un acuerdo por el que permitirán que los cofrades de una y otra puedan intercambiarse y desfilar en las procesiones de ambas, sin necesidad de que tengan que llevar la indumentaria específica de cada una de ellas.

La decisión se toma precisamente ante la incertidumbre que existe entre las hermandades en cuanto a la celebración de la Pasión de este año. Desconocen si habrá o no una respuesta suficiente de cofrades, por lo que quieren prevenir que, ante la posible falta de personal para desfilar los pasos, haya que llevarlos sobre ruedas o incluso no poder sacarlos. “No sabemos si va a haber gente porque muchos siguen teniendo miedo y por otro lado habrá muchos que quieran salir de viaje después de tanto tiempo sin viajar”, reconoce el mayordomo del Nazareno, Eloy Remedios.

Pero ellos, precisamente después de dos sin procesionar, quieren tenerlo todo atado para poder celebrar los desfiles de la mejor manera posible. “Es nuestro firme propósito, y para ello llevamos meses trabajando ininterrumpidamente, que en el año 2022 volvamos a salir en procesión por las calles de Cáceres. Lo haremos con todas las precauciones y poniendo todo el empeño y los recursos necesarios para hacerlo de forma segura”, reza un comunicado que han remitido a este diario ambas hermandades.

La iniciativa se realiza para las procesiones de la Sagrada Cena (la mañana del Jueves Santo) y la de la Madrugada (Viernes Santo por la mañana) e incluye también a los capuchones. Será la primera vez que en ambos desfiles puedan verse cofrades ataviados con diferentes indumentarias, por lo que estéticamente serán diferentes. “Lo normal es ir con la indumentaria de cada uno, pero esto es algo excepcional. Es un signo de que nos ayudamos los unos a los otros”, indica Remedios. “La relación entre las dos cofradías es estupenda (comparten el templo parroquial de Santiago) y hemos decidido echarnos una mano, en momentos difíciles tenemos que arroparnos”, añade.

En realidad históricamente no es la primera vez que esto ocurre. Según recuerda el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, hace unos 40 años cualquier cofrade podía procesionar en diferentes desfiles, fueran o no de su propia cofradía. Todo eso cambió cuando comenzó a crecer el número de hermandades (ya hay 15): “cada una tenía su indumentaria y ya no se admitía el desfilar con una vestimenta diferente a la suya propia”, indica Benítez.

Esta medida se permite también en la procesión Magna, que se celebra cada cinco años y en la que participan todas las hermandades. Por la misma razón que ahora: hacer todo lo posible para que puedan procesionar todos los pasos (en Cáceres hay 10.000 cofrades pero muchos de ellos pertenecen a varias cofradías por lo que no pueden dividirse en la Magna para cargar pasos de distintas hermandades).