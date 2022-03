Corría el año 2010 cuando el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, dependiente de la Unesco, más conocido como Icomos, publicaba un informe en el que ponía en duda la actuación que los propietarios de Atrio, Jose Polo y Toño Pérez, estaban llevando a cabo en la plaza de San Mateo donde construían su hotel de lujo, un Relais@Chateaux de cinco estrellas, único en el mundo por estar enclavado en el corazón de una ciudad monumental.

Aquel hotel empezó con mal pie desde el momento en que en el año 2006 la comisión de expertos que asesoraba al ayuntamiento rechazó el diseño primigenio realizado por los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla (idearios también del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear) porque, dijeron, "empequeñece" los edificios de la plaza y no respeta diversas cuestiones legales, como el aumento de volumen que en algunos lados del edificio se contemplaba pasar de 8,15 metros a 16,45 metros de altura.

Los arquitectos reconocieron haber "sufrido mucho" con el proyecto del hotel, confesaron que concibieron una ilusión demasiado cuadrada para la plaza de San Mateo y no pudo ser. Deshicieron lo hecho y volvieron a empezar. De manera que en 2017 presentaron su idea definitiva tras una verdadera revuelta ciudadana contra esta iniciativa.

Pero ahí no quedó la cosa, porque Icomos fue especialmente beligerante, una postura añadida a la contestación ciudadana que obligó a introducir modificaciones en el diseño inicial de la obra y en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Patrimonio Histórico de Cáceres. El Consejo habló de expolio, de transformación radical del conjunto y hasta de pérdida irreparable del patrimonio. Icomos llegó a darle un aviso al ayuntamiento, al gobierno central y a la Junta al recordarles su obligación de velar por la conservación.

Atrio arrastraba entonces seis años de obstáculos (fue en enero de 2004 cuando los dueños del hotel adquieren el edificio de 520 metros cuadrados entre San Mateo y la calle Olmos). Los problemas no quedaron ahí. En 2009, los propietarios del Palacio de los Golfines fueron a los tribunales al considerar que las obras del hotel eran la causa de las grietas aparecidas en su edificio, protegido como Monumento Histórico Nacional. El entonces juez titular del Juzgado de Instrucción número 5, Joaquín González Casso, (ahora en la Audiencia), decidió no parar las obras, tal y como proponían la Fiscalía y los propietarios del inmueble que se hiciera mientras se llevaba a cabo la instrucción, y estimó finalmente el sobreseimiento de las diligencias al considerar que no existían indicios de la posible comisión de un delito contra el patrimonio histórico.

Doce años después de aquel informe de Icomos, esta mañana, su vicepresidenta, Mónica Luengo, reconoció sorpresivamente las obras de Atrio como "una buena integración de arquitectura contemporánea en un centro histórico protegido, en contraposición con otros casos como el de Graz (Austria)". Lo hizo durante el Seminario ‘La Gestión de las Ciudades Españolas Patrimonio Mundial Resiliencia y Sostenibilidad' que organiza el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en Salamanca. En el encuentro se dirigió expresamente a los concejales Jorge Villar y José Ramón Bello, presentes en el encuentro, expresando que "la actuación de Icomos no había sido afortunada en su momento, por ser excesivamente proteccionista sin contar con la necesidad de incorporar nuevos valores adaptados a su entorno y que permitan seguir siendo entornos vivos".

La noticia empezó a correr como la pólvora y el propio alcalde, Luis Salaya, contactó con los dueños de Atrio para expresar su satisfacción. Jose Polo, en declaraciones a este diario, dijo que aunque "llegan tarde, la disculpas públicas se agradecen". El empresario recordó cómo la presión obligó a los cacereños Antonio Campesino y Francisco Javier Pizarro, en aquel momento delegados de Icomos en Extremadura, a presentar su dimisión "por estar en desacuerdo con un informe en el que no se les tuvo en cuenta y con el que no estaban de acuerdo, y que finalmente se ha demostrado no ser válido", dijeron esa mañana fuentes municipales.

Jose Polo recuerda con pesar aquellos años. "Nos tuvimos que ir de Cáceres, nos insultaban por la calle. Incluso la entonces alcaldesa, Carmen Heras, pensó en acudir a representantes suizos de las Ciudades Patrimonio porque amenazaban con quitarnos el título de la Unesco a causa de esta intervención".

Polo hace memoria y pone sobre la mesa que el edificio donde se asienta Atrio fue en su origen una casa de criados, luego lo usó la Junta de Extremadura para su antigua delegación de los Servicios Económicos. Tenía una protección mínima, dada las sucesivas alteraciones a las que fue sometido, por lo que no tenía valor histórico-artístico. Su reforma y adaptación como complejo hotelero está en manos de los arquitectos madrileños Luis Mansilla y Emilio Tuñón, dos de los profesionales de más reconocido prestigio en España. Precisamente hoy Emilio Tuñón se encuentra en la ciudad y ha recibido la noticia con satisfacción.

Polo concluye así: "No soy rencoroso y aunque pasé un mal trago me queda el consuelo de que dentro de 50 años la gente vendrá a Cáceres, señalará el hotel y dirá: Miren, esto lo hizo Atrio gracias al talento de Tuñón y Mansilla".