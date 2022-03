«Lo que está claro es que -Retevisión- tendrá que sacar las antenas de la torre del Trabajo», aseguró este jueves el alcalde, Luis Salaya, al ser preguntado por las diferencias entre la empresa, que esta dentro de la estructura de Cellnex -compañía que cotiza en el Ibex 35-, y el ayuntamiento sobre el mantenimiento de los equipos y antenas de telecomunicaciones en la torre de la plaza de Italia (Antonio Canales). El ayuntamiento ha dado de plazo tres meses a la compañía para la retirada de todos sus equipos tras la desestimación del recurso de reposición que ha presentado la compañía. Salaya recordó que desde el ayuntamiento se reclama que se cambie de ubicación los equipos porque la torre tiene un importante deterioro.

Aseguró que por parte del ayuntamiento se «han dado varias alternativas a la empresa para que coloque las antenas» en otro sitio, aunque matizó que se trata de una empresa que es «privada y no corresponde al ayuntamiento buscar una solución». Añadió que por el consistorio tampoco se aceptarán «chantajes ni presiones» por parte de la compañía, que en su recurso expuso que el desmantelamiento apresurado de los equipos «privará del servicio público de radiodifusión a gran parte de la población durante un tiempo considerable». El alcalde reflexionó que en este caso el debate no es que no haya alternativas, «sino que esas alternativas cuestan dinero a la empresa y las antenas salen gratis en un edificio -la torre del Trabajo de Antonio Canales- que es municipal».