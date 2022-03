“Nadie sabe qué le pasa al cine. Las plataformas han llegado para quedarse, con un desembarco salvaje y dicen que se van a terminar las salas pero, por otra parte, se ve más cine que nunca”. Con esa reflexión ha abierto este sábado el actor Miguel Rellán el debate sobre si existe o no un retroceso en el cine. Ha participado junto al resto de los premiados en los San Pancracio en un encuentro organizado en el Museo Helga de Alvear bajo el título de ‘Hablar de cine español ayuda’.

Rellán ha sido reconocido este año con el San Pancracio de Honor por su trayectoria. Junto a él estaban también Javier Cámara, que recogerá la estatuilla del mejor actor de series por ‘Venga Juan’, que ya lleva tres temporadas. Cámara, que ha inaugurado también en este festival de cine de Cáceres una exposición de fotografía con imágenes propias tomadas en los rodajes (puede verse en el archivo provincial del Palacio Moctezuma), cree que las plataformas permiten “arriesgar más”, aunque considera que “lo suyo sería que también apoyaran el cine de autor”.

En el coloquio estuvo presente también el actor Julián López, que recibirá el Premio a Mejor Actor por la comedia ‘Operación Camarón’. Él nació en El Provencio, un pequeño pueblo de Cuenca, donde no había cine. Lo único que le quedaban eran los videoclubs para poder las proyecciones al menos desde casa. López cree que las plataformas son la versión moderna de aquellos videoclubs. Pero aún así reconoce que “la experiencia de las salas es imbatible, hay películas que gustan más en el cine”, ha asentido.

Para la extremeña María Pérez, que recogerá el Premio Reyes Abades por ‘Karen’, la pandemia, momento tras el que se ha notado un importante descenso de público en las salas de cine, ha dado una oportunidad al cine de autor porque han podido estrenar sus obras cuando nadie quería hacerlo. Por eso considera que las salas se quedarán, en un futuro, “para el cine de autor” y las plataformas absorberán el resto. Su idea la ha compartido también la extremeña Ainhoa Rodríguez, que ha sido elegida por el jurado como Premio Revelación por la dirección de ‘Destello Bravío’, rodada en la localidad pacense de Puebla de la Reina.

En el encuentro, en el que solo faltó la extremeña Bebe, que recibirá el premio a Mejor Actriz de Series por ‘Libertad’, participó también la actriz Patricia López Arnáiz, que recibirá la estatuilla como a la Mejor Actriz por ‘La hija’. Y el cineasta Rodrigo Cortés, premio a la Mejor Dirección por ‘El amor en su lugar’.

Cortés cree que mucha gente ha dejado de acudir a las salas precisamente porque cree que puede consumir el mismo producto en su propia casa. “Eso no ocurre con el teatro, por eso los teatros se llenan y las salas se vacían”, ha insistido. Aún así, considera que consumir cine desde el sofá no es el mismo cine. “El cine es insustituible, ir al cine implica muchas cosas, ir al cine implica apagar el mundo durante dos horas y cuando vemos la película en una plataforma nuestro cerebro empieza directamente a borrar lo que hemos vivido porque no apartas el mundo y sigues contestando Whatsapp, vas al baño,… Eso lo que hace es que parezca que lo que haces no pase por ti”, ha dicho.

Esta tarde a partir de las 20.30 horas comenzará la gala de los San Pancracio en el Gran Teatro, presentada por la actriz Cristina Medina y con las actuaciones de la cacereña Chloé Bird y de los alumnos de cuarto y quinto curso del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Antes, a partir de las 20.00 horas habrá un photocall en el interior de la bombonera de San Antón, ya que la alfombra roja se ha suspendido debido a la lluvia. Después seguirá la fiesta, ya que se ha autorizado a los bares cerrar dos horas más tarde por el festival.