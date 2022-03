Las cofradías descartan realizar test de antígenos a los hermanos de carga y costaleros antes de las procesiones. Era una idea que estaba encima de la mesa pero que han abandonado después del encuentro mantenido este pasado fin de semana con la directora del área de salud de Cáceres, Ana Bejarano. «No tiene sentido hacerlos porque no son fiables y solo valen para ese momento», especifica el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez.

Bejarano les ofreció unas pautas a modo de recomendación, aunque todo deberá volverse a analizar más adelante, ya que las circunstancias pueden cambiar (podría haber un repunte de casos de covid, aunque no se espera). Entre otros asuntos incidió en la importancia de que todas las personas que participen en los desfiles cuenten con la pauta completa de vacunación y que se lleve en todo momento la mascarilla. Así como intentar que el público se disgregue por los distintos puntos del recorrido y no se agolpe a las entradas y salidas de los templos.

Otras recomendaciones serán difíciles de cumplir, como mantener la distancia de seguridad en las procesiones: con los hermanos de carga o costaleros es imposible, aunque sí se intentará con el resto del cortejo. También llevarán mascarilla los miembros de las bandas que no toquen instrumentos de viento.

El principal problema se presenta con los costaleros, porque van bajo el paso, tapados. Se ha barajado incluso meter máquinas de ozono pero, según Bejarano, no son eficientes. Así que llevarán mascarilla y se intentará ventilar la zona siempre que sea posible.

El previo a la Semana Santa va tomando forma. Ayer hubo un recital de marchas y saetas en la parroquia de San José y este próximo sábado se presentará la guía, en el Aula Clavellinas a las 12.00 horas.