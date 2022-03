El PP va a presentar una moción al pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres de este jueves, día 17, en la que pide al gobierno local que adopte «todas las medidas necesarias» para poner fin a la ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret, y que se reafirme el compromiso de la institución contra la ocupación de la propiedad privada y la lucha contra esa práctica, «sea en la barriada que sea».

El portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, indicó que este problema «hay que atajarlo en su origen» para que no se expanda a otras zonas del barrio o de la ciudad, ya que hace un tiempo esa ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret era algo «residual» pero ahora ya no lo es, porque, según comprobaron los 'populares' en una visita al barrio, en un solo bloque existen unas ocho viviendas ocupadas de forma ilegal.

Por ello, criticó al gobierno municipal que, en primer lugar, negó la existencia de esa ocupación y después anunció que se interpondrían acciones legales contra ella. «Pero la realidad es que, a día de hoy, no sabemos qué ha hecho el Gobierno de Luis Salaya y no tenemos ni un solo dato de esas supuestas acciones judiciales que se habían emprendido contra las ocupaciones ilegales», dijo Mateos, que explicó que su grupo ha pedido esa documentación en las reuniones del consejo rector del IMAS pero no se le ha facilitado. Mateos recordó que el gobierno local se había comprometido a «garantizar» que esas viviendas estarían libres de ocupación ilegal y a poner al servicio de la brigada de obras planchas de acero para evitar que entraran a los pisos, así como a comunicar a la Fiscalía esas ocupaciones pero «no existe ni un dato que corrobore que esas medidas se han llevado a cabo», recalcó. En una rueda de prensa este lunes, el portavoz municipal subrayó que la ocupación ilegal de viviendas en el citado barrio «es un problema creciente».