Paco Candela (Mairena del Aljarafe, 1971) vive un momento dulce. Tiene firmadas 60 actuaciones por todo el territorio nacional para este año. Eso en los momentos que atravesamos es toda una proeza. Tras toda una vida dedicada a la música y 15 discos de estudio, Paco Candela se ha hecho un hueco en el panorama musical por derecho propio. Es un artista muy querido por el público, y especialmente en Extremadura, donde ofrecerá próximamente dos grandes conciertos en los auditorios de Plasencia (sábado 2 de abril) y Cáceres (sábado 9 de abril). Los ‘candelistas’, como se denominan sus seguidores, ya tienen marcadas esas fechas en el calendario para dar un ‘Paseo por lo eterno’. Paco Candela es también un artista comprometido y nos atiende poco antes de ir a Guillena (Sevilla) a visitar a niños con síndrome de down. Las entradas ya pueden comprarse en www.impactoespectaculos.com o en la web oficial.

Recuerdo un concierto suyo en el campo de fútbol de Garrovillas de Alconétar, antes de la pandemia ¿Sigue siendo su directo tan potente como entonces?

Sí, efectivamente. Todavía estamos saliendo de esta situación pandémica. No fue fácil decir «voy a tirar para adelante», pero el público me ayudó a tomar esa decisión. En las redes sociales la mayoría de mis seguidores me pedía que no dejara de cantar y me decían que mi música los animaba. Hablé con mi oficina y acordamos seguir haciendo los conciertos. A mí lo que más me gusta es hacer feliz a la gente y por eso decidimos continuar con mi carrera artística.

Auditorios de Plasencia y Cáceres… Dos ‘plazas grandes’ de Extremadura para dar su ‘Paseo por lo eterno’ ¿Cómo se está preparando y cómo se está recibiendo el espectáculo?

Ha sido muy bonito, porque incluyo todo mi repertorio anterior, que me va a acompañar mientras viva, e incluyo mis temas del último disco ‘Paseo por lo eterno’. Hay un contraste muy grande entre las canciones de antes y las de ahora que está gustando mucho al público. Es un abanico de temas de muchos estilos, como tangos, fandangos, rumba, sevillanas… Es un trabajo muy variado que motiva mucho al espectador, que se viene arriba y acaba contando conmigo en el concierto, momento que me gusta mucho. Gracias a Dios y a los ‘candelistas’ me siento muy querido siempre, pero en Extremadura me siento mucho más y tengo mucha ilusión de que llegue el día y que todos canten conmigo durante el ‘Paseo por lo eterno’

Tras 15 discos de estudio se presenta con un trabajo con temas clásicos ¿Cómo fue el proceso de selección y arreglos del disco?

-Fue una idea que surgió en mi equipo y que me encantó. Me puse una noche ante el ordenador y cuando me di cuenta había elegido 22 temas. Me dijeron que aligerara el número, porque si no habría que sacar dos discos. Al final los dejamos en 14 temas, que han sido elegidos con el corazón porque me han acompañado en mi niñez y mi adolescencia. He disfrutado con ‘Paseo por lo eterno’ como si me hubiera hecho un regalo a mí mismo.

¿Cuál ha sido la canción más difícil de preparar por su dificultad vocal?

Las canciones no son difíciles de cantar. Depende de cómo te coja el cuerpo y cómo esté el intérprete mentalmente. Con trabajo y con dedicación se pueden hacer todas, eso sí, dando la vida siempre. De las cosas más bonitas que me han pasado en la vida es la música. No es que me cueste una más o menos, sino que depende de cómo estés. Lo importante es que a la gente le llegue y tienes que cantar con todo el corazón para que el tema tenga la fuerza que debe. No es que una canción sea más complicada que otra, sino cómo la interpretes.

Triana, Alameda, Los Chichos… ¿Había antes mejores artistas, más completos?

No. Son artistas y canciones que funcionaron en su día. Lo que está claro que en el mundo de la música hay sitio para todo el mundo. En su momento estos artistas eran los que triunfaban, junto a otros muchos. Los he escogido porque su música era la que a mí más me gustaba.

Seguramente son los temas que usted escuchó en su adolescencia ¿qué escucha ahora y en qué se inspira?

Ahora lo que intento es mejorar yo. Cuando eliges un camino, un estilo musical, lo que hay que preocuparse es por mejorar y agradar, hacer llegar a los corazones de los ‘candelistas’ todo lo que tengo y que ellos esperan que se lo dé. Siempre me acuerdo del flamenco que escuchaba en mis comienzos musicales, lo que me lleva a hacer los temas como los que canto en la actualidad. Escucho a muchos amigos como El Barrio, José Mercé, Rosalía… en general todo lo que pasa por mi camino musical.

¿Cómo está siendo volver a los escenarios tras el parón obligatorio de la pandemia?

-Es un gustazo que entren más de mil personas a verte. En plena pandemia hicimos siete conciertos, en ‘semipandemia’ 37 conciertos, y este año arrancamos con más de 60 fechas cerradas. Ojalá podamos hacer felices a muchísima gente.

¿Con qué músicos se acompaña en escena y qué destacaría de ellos?

Los músicos que he llevado en pandemia eran un piano y violín: Antonio José Arco y Faiçal. Al meter temas nuevos hemos incluido a Jorge ‘El Cubano’ a la percusión y a Jorge Cordero al bajo. Son unos músicos que, además de serlo de los pies a la cabeza, son una familia en el escenario. Me siento arropado por ellos, y ellos están completamente seguros con el artista que hay en escena.

¿Quiénes son los ‘candelistas’ y por qué se caracterizan?

Todavía están por determinar. Los hay de muchas edades. Arrastramos a nuestros conciertos desde niños pequeños, cuyas madres me aseguran que ya me escuchaban cuando no había nacido su hijo. Además, en los conciertos es fácil que acudan abuelos que me dicen que ese es uno de los pocos conciertos a los que han ido en su vida. Afortunadamente mi público abarca todas las edades.

¿Dónde se refugia usted para componer, en Mairena del Aljarafe?

Mairena fue mi pueblo de nacimiento y donde he estado 35 años viviendo. Actualmente vivo en Santiponce desde hace 15 años, localidad de la que soy hijo adoptivo. No compongo mucho, pero cuando escribo algún fandango intento incluirlo en mis discos. Afortunadamente cuento con las canciones de muchísimos autores que son ya amigos y me hacen las canciones como auténticos trajes a medida. Para componer cualquier momento y sitio es bueno.

¿Para componer se acompaña de la guitarra? ¿Escribe un texto y después le pone música?

Primero escribo la letra y después veo el estilo que mejor le va. Posteriormente se le pone la música.