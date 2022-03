Nunca hubiera podido imaginar Manuel Pérez que la compra de su Volvo en Cáceres en 2014 acabaría en la rocambolesca historia de hoy. En aquel momento acudió al concesionario y posteriormente, como todo hijo de vecino, matriculó su vehículo, una vez que tuvo los papeles en regla. Dos años después trasladó su domicilio a Inglaterra y decidió llevarse el automóvil. Lo hizo en ferry, en el transcurso de un viaje para el que también se cumplieron los requisitos que marca la ley a este respecto.

En Inglaterra estuvo viviendo Manuel durante cinco años. El coche mantuvo la matrícula española durante los primeros seis meses de estancia, que es el periodo permitido según la normativa vigente, ya que si un ciudadano se traslada a otro país por un periodo de tiempo superior y se lleva su vehículo con matrícula española, está obligado a matricularlo y a pagar los impuestos y tasas correspondientes a la nueva residencia.

Así lo hizo el cacereño; y hasta ahí todo bien. Los problemas llegaron cuando decidió partir a Estados Unidos y devolver el coche a España para que su madre, María Jesús Gómez, lo pudiera utilizar, ya que Manuel prefería dejar el Volvo en Cáceres y no trasladarlo a América. De manera que realizó la misma tramitación que en la ida, es decir, trajo el coche en ferry y no hubo problemas con los papeles ni con la aduana.

Antes de irse a Estados Unidos quiso dejarlo todo arreglado: esto es, matricular de nuevo el coche en la ciudad y recuperar la matrícula de origen. Acudió a pasar la ITV, la superó con éxito, pero al llegar a la oficina de Tráfico el ordenador dio un aviso con la palabra Brexit.

Manuel tenía que regresar a Estados Unidos, entonces su madre, María Jesús Gómez, tuvo que hacerse cargo de la tramitación administrativa, que está siendo tediosa y sigue sin solucionarse. «A la chica de Tráfico le dije que el coche se había comprado en España, que era un producto español, que incluso había sido en la oficina de Cáceres donde se matriculó. Me vino a decir que no tenía ni idea de este asunto. Era una persona muy agradable que me llegó a admitir que estaban muy verdes en estas cuestiones. Entonces me derivó, para mi sorpresa, a la Oficina de Aduanas de Hacienda de Cáceres».

A Badajoz

Una vez allí, «la funcionaria me comentó que no podían hacer nada, y me dio un teléfono de aduanas privado para solventar un trámite por el que, lógicamente, me cobrarían, cuando realmente solo se trata de poner un sello». María Jesús se negó y le dieron la opción a que se fuera a Badajoz «porque aquí en Cáceres no tenían oficina de aduanas. Yo le pregunté: ¿Pero no estamos en el despacho de aduanas?».

María Jesús se puso manos a la obra y por internet envió los papeles a Badajoz con fecha de 24 de febrero: las facturas, los billetes de ferry, pero no ha recibido respuesta. El coche sigue guardado en el garaje de su casa, no lo puede utilizar, continúa con la matrícula inglesa y sin posibilidad de tramitar el permiso de circulación.

Desesperada, la afectada recurre a este diario para exponer su caso: «Tenemos la certificación de que ese coche se compró aquí y se matriculó aquí. ¿Tan difícil es que hagan el cambio?», se pregunta cansada de dar vueltas de ventanilla en ventanilla.