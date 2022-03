Una avería en la furgoneta cuando a punto estaban de llegar a la francesa Limoges ha retrasado la llegada a la frontera con Ucrania de los policías locales de Cáceres, Chema Melchor y Miguel Ángel Pulido, que a esta hora viajan en un taxi a un hotel de esta ciudad para pasar la noche después de que en el taller les hayan garantizado que esa pieza llegará mañana a las nueve y que en torno a las diez podrán continuar su viaje. Eso sí, deberán hacerlo a contrarreloj porque el sábado tienen que recoger, sí o sí, a los seis refugiados con los que volverán a España.

El incidente forma parte de un periplo que comenzó ayer miércoles en torno a las tres de la tarde cuando ambos agentes salieron de la capital cacereña en una expedición de la que formaban parte seis convoyes organizados por la Asociación IPA, un colectivo internacional de policías con delegación en Extremadura que los puso en contacto con SOS Ayuda Sin Fronteras, radicada en Sevilla y de la que también forman parte voluntarios de Monesterio (Badajoz). Pero la travesía de hoy no ha sido fácil, comenzó con mal pie después de que uno de los coches tomara una salida equivocada de la autovía y se metieran de lleno en la campiña francesa, donde perdieron la conexión a internet y también la telefónica.

Cuando encontraron la salida a la autovía y todo parecía que volvía a estar en orden, la furgoneta de los cacereños se estropeó. El resto de los componentes de la caravana siguió su periplo y los policías se quedaron en tierra. El seguro acudió con una grúa, que trasladó el vehículo al taller y ese mismo seguro les proporcionó el hotel.

Pese a todo, los policías no pierden el ánimo. "Mañana nos esperan 1.700 kilómetros por delante y nos vamos a pegar un palizón. Íbamos a dormir en la Academia de Policía de Nuremberg, porque IPA lo tenía todo organizado, pero no ha podido ser", asegura Chema Melchor. "Que no decaiga el ánimo. Esto nos va a hacer más fuertes", asevera al otro lado del teléfono.

Entretanto, en Cáceres los grupos municipales guardaron esta mañana cinco minutos de silencio en apoyo al pueblo ucraniano.