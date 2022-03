La concejala de Asuntos Sociales y portavoz del gobierno local, María José Pulido, informó de que durante los años 2020 y 2021 se tramitaron una treintena de resoluciones en las que se instó a ocupantes de viviendas de propiedad municipal a que las abandonasen. Dio el dato durante el debate de la moción presentada por el grupo municipal del PP, una propuesta que salió adelante con los votos de casi la totalidad de la corporación, solo los tres ediles del grupo de Unidas Podemos se abstuvieron.

El acuerdo que adoptó la corporación fue que el gobierno local pondrá en marcha todos los medios a su alcance para poner fin a la ocupación ilegal de viviendas en el barrio de Aldea Moret. El debate lo había abierto el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, cuando expuso que en bloques del barrio, citó el número 1 de la calle río Vístula y el 8 de río Tíber, «hay hasta 15 viviendas» ocupadas de manera irregular y que se «trata de una realidad que no se puede negar».

En su turno, la portavoz del gobierno ofreció los datos de que en 2020 se tramitaron 23 expedientes para la recuperación de viviendas ocupadas y que un año después fueron otros dos, documentación a la que se unieron las resoluciones contra otras seis ocupaciones inferiores a un año. Pulido detalló que en septiembre del pasado año se mantuvo una reunión con técnicos municipales para intentar que las ocupaciones no se siguieran manteniendo, encuentro en el que se acordó «el ejercicio de nuevas acciones judiciales», intervención que sería penal «contra los ocupantes ilegales con una duración inferior a un año por la supuesta autoría de un delito leve de usurpación de vivienda» y civil contra los ocupantes «ilegales de más de un año», según la información que facilitó la portavoz durante del debate de la moción.

Pulido adelantó que se está valorando si se externaliza el servicio jurídico para estos casos «para evitar retrasos en la tramitación de las denuncias», dado que los servicios municipales no tienen capacidad por los distintos asuntos de otras cuestiones que ya se están tramitando.

Antes de las explicaciones de la portavoz del gobierno, su homólogo en el PP, Rafael Mateos, denunció el retraso que lleva la tramitación de estas denuncias «porque los expedientes están todavía en el gabinete jurídico, no ha dado aún tiempo a tramitarlos».

Pulido reclamó durante el debate que una vez que se inicien las acciones judiciales es necesario «que el mismo apoyo» que hubo durante el pleno de la corporación se mantenga cuando «los casos salgan a la luz». Y recordó que ya hay una sentencia, del pasado mes de febrero, que permitirá al ayuntamiento la recuperación de una vivienda. Además aprovechó para cuestionar al PP, ponente de la moción, porque durante su etapa al frente del gobierno local «prefirieron suspender las sentencias ganadas por las que se podían recuperar viviendas».

Al margen de la tramitación de los expedientes, la problemática social provocada por la ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret también se abordó por el efecto que está teniendo en la convivencia en el barrio. «Lo cierto es que el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar» y «cuando se trata de la ocupación de viviendas sociales se están quitando recursos a otras personas», comentó la concejala no adscrita, Mar Díaz, en su turno de intervención en el debate de la moción.

«No se puede estar a favor de las personas vulnerables por motivo de la vivienda y a favor de echarlos a la calle sin contemplaciones», precisó el concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, que indicó que «se pueden desalojar mil veces las viviendas que mil veces serán ocupadas mientras persistan las causas materiales que dan lugar a este fenómeno».

El concejal no adscrito, Teófilo Amores, derivó su intervención a que en el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas no se trata «de poner puertas, sino artículos en el código civil y en el código penal». «Se necesita una modificación profunda de la legislación», aseveró el edil no adscrito.

El representante de Cs en el debate de esta moción, Antonio Bohigas, dirigió la discusión a «por qué se ocupan las viviendas;si son familias que están en una situación de emergencia es un fracaso de las administraciones».

Antes de la moción presentada por el PP se debatieron las dos propuestas por el conflicto de Ucrania. La declaración conjunta de todos los grupos políticos municipales, menos el de Unidas Podemos, salió adelante, mientras que la que llevó al pleno el grupo municipal de Unidas Podemos solo contó con los votos de los tres ediles de la formación morada y de los nueve del gobierno socialista, que se quedan a uno de la mayoría por lo que no se aprobó.