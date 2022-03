Sara Villegas es artesana. La cacereña dedica su tiempo y su atención a elaborar sus propios productos. Primero lo hizo por afición y desde hace años lo hace de forma profesional. Ella es el álma máter de Dehesia, una marca propia de productos de cosmética natural.

En el negocio entró por azar y ahora, cinco años después de haberse lanzado al sector, abre su primera tienda física en Cáceres. El establecimiento se encuentra en la avenida de Portugal y se encuentra abierto desde este viernes. Esta tarde precisamente ha tenido lugar la inauguración, a la que ha invitado a los cacereños para conocer la oferta que propone en su local.

Hasta ahora ha ubicado su sede en Malpartida de Cáceres, localidad cercana a la capital donde reside. Allí se encuentra tanto la nave donde elabora sus productos como el almacén pero la intención con esta nueva apertura es expandir el negocio. «Se nos queda corto», sostiene. Compatibilizará así la venta a través de internet con la venta en persona.

En declaraciones a este diario, Villegas relata su trayectoria de más de una década en el ámbito de la cosmética, una relación que reconoce comenzó «por pasión y por necesidad». «Yo me vi con un brote de dermatitis atópica, estuve dos o tres años tratándome con productos convencionales y no me hacían nada, luego usé bálsamos de caléndula y me ayudaron mucho, a raíz de aquello empecé a investigar y me encantó, en mí notaba resultados positivos y me introduje en ese mundo», expone.

Primero, recuerda, regentó un herbolario en Malpartida de Cáceres, donde vendía productos de otras marcas y finalmente decidió dar el paso y apostar por la suya propia. Así nació Dehesia.

En cuanto a la diferencia de sus productos con los convencionales, pone de manifiesto que en el resto «se utilizan aceites minerales, siliconas y parabenos» y en los que comercializan bajo el sello cacereño divididos en tres líneas, capilar, facial y corporal, todos tienen como base que se «hacen a partir de aceites vegetales y extractos de plantas».