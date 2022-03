La Conferencia Episcopal reconoce 506 víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia. Son los que se están tramitando en estos momentos en las oficinas abiertas en 2019 en todas las diócesis para gestionar esta problemática. Se pusieron en marcha después de que el Papa Francisco se reuniera en febrero de ese año en Roma con las conferencias episcopales, con el objetivo de ofrecer a las víctimas un espacio al que dirigirse para interponer sus denuncias.

La del Papa con miembros de la Iglesia “fue una reunión muy significativa, porque la convocatoria ya significaba señalar la importancia para tratar el tema para pedir perdón y para sentir vergüenza”, ha señalado este viernes el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. La diócesis cacereña cuenta también con este organismo, pero no ha recibido “ninguna” reclamación desde su inauguración. Pero “está abierta”, ha indicado el obispo, “a quien quiera dirigirse a ella”.

Lo cierto es que en estos momentos en estas oficinas se tramitan sobre todo casos antiguos y es que, tal y como ha afirmado Pulido, la iglesia trabaja en levantar los asuntos ya prescritos, precisamente para “atender las necesidades de las víctimas”. El último que se ha conocido, y uno de los más mediáticos, ha sido el que sufrió el escritor Alejandro Palomas, que sufrió abusos presuntamente por parte de un fraile de la escuela La Salle de Premià de Mar, en Barcelona, cuando el novelista tenía solo 9 años. Ocurrió entre 1975 y 1977 y, según su propio relato, sufrió numerosos tocamientos, intentos de masturbación e incluso una violación durante unos campamentos de verano.

El obispo se une al trabajo que está haciendo en estos momentos la iglesia en general y trabajará para terminar con esta lacra y para levantar y denunciar los casos antiguos de la diócesis, si es que los hubiera. Hasta el momento, como ya se ha dicho, no se ha recibido ninguna de denuncia. Eso no significa que no haya habido casos de abusos en la diócesis de Coria-Cáceres. El más reciente fue en 2016, cuando se detuvo al párroco de Arroyomolinos, que después fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de abusos y por otro de exhibicionismo a un menor de 15 años.

"Vergüenza y dolor"

“Es un tema que en la Iglesia nos causa mucha vergüenza, mucho dolor y mucha pena y queremos estar cerca de las víctimas”, ha señalado el obispo. La iglesia, ha añadido, “se lo ha tomado muy en serio y esperemos que tenga eficacia” (la puesta en marcha de estas oficinas). Y ha incidido en “sabemos que no es un problema solamente de la iglesia, sino que es un problema social”. Y lo explica: “no es que haya abusos porque son sacerdotes o porque pertenecen a un instituto religioso, pero sí hay abusos a pesar de ser sacerdotes y a pesar de pertenecer a un instituto religioso, con lo cual quiere decir que no conseguimos eliminar esta lacra que afecta a toda la sociedad”, ha reconocido Jesús Pulido.

El obispo hizo estas declaraciones ayer al ser preguntado por los medios de comunicación en el balance sobre su primer mes al frente de la diócesis (tomó posesión el 19 de febrero). Han sido 30 días, aseguró, “de una intensidad inusitada”. Ya ha renovado todos los cargos y se han puesto en funcionamiento los órganos colegiados de la diócesis. Y en estos 30 días ha mantenido encuentros con sacerdotes de toda la diócesis, con laicos y con las cofradías (precisamente ayer mantuvo un encuentro con el Cristo Negro y con las Batallas).

Las hermandades, avanzó el obispo, le han traslado su ilusión porque puedan celebrarse todas las procesiones (él celebrará la Misa Crismal en Coria el Miércoles Santo y la Vigilia Pascual, el Sábado Santo en la concatedral de Santa María). Le han mostrado además su preocupación por organizar todo de la mejor manera posible para evitar que haya un repunte de casos de covid tras la Semana Santa. Pulido destacó además el marco “incomparable” de la capital cacereña: “Se parece a la vía dolorosa de Jerusalén, es como si las calles estuvieran hechas para que pasen por ellas las imágenes”, dijo.