Los clientes que el pasado domingo 20 de marzo se pasaron por la chocolatería Valor en la avenida de España fueron los últimos en entrar en este establecimiento con el nombre de la franquicia, un local que dentro de cinco semanas reabrirá como gastrocafé, según confirmó este lunes Natalia Narros, representante de la empresa cacereña Mararía Chocolate.

La decisión de no continuar con la franquicia es porque durante una franja del día, coincidiendo con el mediodía y la noche, no había negocio en el establecimiento, la afluencia de clientes era menor que en el resto de la jornada. Esto es lo que ha llevado a la empresa a cambiar el tipo de negocio, «manteniendo lo que teníamos» con el café y la oferta para las mañanas y tardes, pero ampliándolo con comidas y cenas. Será un sitio de «desayunos, comidas, meriendas y cenas», resumió la empresaria.

La empresa afronta esta nueva etapa «con la confianza de que todo nos saldrá bien» con la apuesta que han hecho. La plantilla se mantiene, pero ampliándola con seis trabajadores más. La oferta de productos será ahora más amplia. Narros recordó como durante los primeros años con la marca de Valor no se podía vender alcohol, luego se pudieron ofrecer determinadas bebidas alcohólicas, pero esas limitaciones dificultaban la ampliación de la oferta de productos, el tipo de clientela y la franja horaria de venta y público. No obstante, la empresaria aclaró que no será un bar de copas.

Narros explicó que hace tres meses ya contrataron a un cocinero y que se trabaja para contar con una amplia carta de platos. Al local se le dará «un giro estético» y se mantendrán los dos espacios con los que cuenta para las terrazas que tiene el establecimiento, uno está en la avenida de España y otro en la avenida de San Pedro de Alcántara.

El nuevo nombre del establecimiento será La Refranería, denominación con la que se quiere dar el mensaje de «un gusto por lo tradicional, pero al mismo tiempo con un toque de renovación». «Es el cajón sin fondo que nos puede dar el mundo de los refranes», resumió la empresaria.

La obra de reforma que se está realizando en el establecimiento se prolongará durante unas cuatro semanas, la previsión que manejan en la empresa es de que se puede abrir durante la primera semana de mayo con su nueva fórmula de gastrocafé y con el nuevo nombre de La Refranería.