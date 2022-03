La demanda presentada por una particular que reclamaba derechos sobre la torre Redonda y un tramo del lienzo de la muralla por el que se accede a la torre no ha prosperado. Los tribunales han dado la razón al ayuntamiento. No es el primer caso en el que se reconoce al ayuntamiento la titularidad del bien y no se reconoce que un tercero tenga derechos sobre el mismo, ya ocurrió con la torre de los Púlpitos. La demandante había pedido medidas cautelares que ni el juzgado de primera instancia ni la audiencia aceptaron.

Se da la circunstancia de que el ayuntamiento pretende intervenir en el tramo de la muralla donde están la torre y el lienzo de muralla, y que los mismos se puedan abrir al tránsito de visitantes, como ya está precisamente la torre de los Púlpitos en su conexión con la torre de Bujaco. Esta fue una de las razones por las que la audiencia no aceptó la medida cautelar al considerar que se podían causar al consistorio perjuicios objetivos en cuanto a la percepción de los fondos del Estado con los que se financia esta segunda fase de intervención en la muralla, desde la puerta de Mérida hasta el arco de Santa Ana. Ya se adjudicó y redactó el proyecto, pero aún queda sacar a licitación la obra para poder comenzar con la reforma de este segundo tramo.