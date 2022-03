Se acaba de abrir la Gran Vía de Cáceres, que ha estado cerrada por obras. Esta calle, proyectada a finales del siglo XIX y construida en los años treinta del siglo pasado, fue al principio designada con el nombre de calle Barcelona en agradecimiento a la ciudad que a su vez había homenajeado a Cáceres en su Exposición Internacional del 29.

Años después se le cambió el nombre por decisión del alcalde López Hidalgo, quien dedicó la importante vía urbana a los «heroicos defensores del Alcázar de Toledo que, con un gesto de verdaderos españoles, escribieron brillante página en la historia de nuestra España gloriosa inmortal» (acta municipal de 30 junio de 1936). Y ese fue su nuevo nombre Defensores del Alcázar de Toledo. La calle, a pesar de sus cambios de denominación, siempre ha sido llamada Gran Vía y solo así.

La Gran Vía ha mejorado con su remodelación actual, es indudable. La plataforma única que une ahora dos de mis plazas favoritas de la ciudad —la plaza Mayor y la plaza de San Juan— es un espacio para el disfrute. Pero qué pena, qué lástima que no se aprovechen estas oportunidades para dar verde, sombra, frescura y salud a las calles abrasadoras de los veranos cacereños. Han plantado dos arbolitos, sí, dos arbolitos, solo dos. Dos. Y al parecer esto la ha convertido en un bulevar, según anunciaba la prensa local del pasado día 22 de marzo. Es sabido que un bulevar es una calle ancha y con árboles, o bien es el paseo que hay en la zona central de una avenida.

Verdaderamente, y vistas las cosas así, se ha perdido la oportunidad de convertir la Gran Vía en un bulevar, lo cual hubiera sucedido si en lugar de haber plantado dos únicos árboles hubieran puesto algunos más. Por supuesto, sabemos que era un objetivo primordial dejar la vía despejada para el paso de las procesiones y para favorecer la hostelería y el turismo. Pero que no llamen bulevar a esta calle porque no es ancha, aunque lo fuera en sus orígenes por su tamaño relativo con el entorno, ni está rodeada de árboles ni tiene un paseo central. Y que no la llenen de terrazas. No. Como dice un ingenioso amigo, que no conviertan la calle en un ‘Bulo-bar’.

Esa Gran Vía se construyó sobre los cascajos que quedaron tras el derribo del pequeño “barrio” de las Piñuelas Bajas —aprovechados para anegar el riachuelo que bajaba desde San Juan a la plaza Mayor. Así lo recordaba mi madre, nacida en 1910. El arquitecto municipal, Rufino Rodríguez Montano, redactó en 1898 el primer proyecto. El conocido arquitecto municipal, Ángel Pérez, fue el autor del definitivo, en el año 1934. En su día, esa obra rompedora tuvo sus detractores… Fue un signo de modernidad en la ciudad.

La calle conserva algo del pasado que se mantiene intacto: el vuelo de las aves. Se oye el sonido del cernícalo primilla y de la gracilla sobrevolando el cielo de esta primavera húmeda. Sí, se oye, como se oyen las explosiones volcánicas, como se oyen las bombas en tantas guerras que nos rodean… Porque todo eso, mal que les pese a muchos periodistas y escritores, no se escucha: se oye. Por más que se empeñen en borrar el verbo oír, nunca será lo mismo oír que escuchar, como no lo son ver y mirar. Como tampoco es la misma cosa recibir sin cuestionamiento los cambios en nuestras calles que posicionarse ante ellos. El matiz está en el acto de voluntad: oír una música, ver a una persona o recibir los hechos sin cuestionamiento son actos involuntarios. Mientras que escuchar música, mirar a alguien y posicionarse son voluntarios. Pero esa es otra historia …

Aprovecho la oportunidad, ya que hablamos de bulevares, para recordar al ayuntamiento que va a hacer ya cuatro años que pedimos desde la asociación CáceresVerde que la avenida de la Montaña se incluyera en el Catálogo Histórico de la Ciudad de Cáceres (remodelando la avenida pero manteniendo el bulevar, según proyecto que adjuntamos en su día). Lo volvimos a recordar por escrito hace dos años, y también en reunión con el alcalde. No hemos recibido respuesta. Sirva este mensaje como recuerdo.

Ya sé que hay problemas más importantes en la ciudad —y más urgentes— que el hecho de que una corta calle tenga dos o diez árboles (más no cabrían) o que se conserve un bulevar que muchas personas consideran caduco, pero no dejaré por eso de alzar la voz cuando vea una oportunidad para hacerlo aunque los asuntos que trate no sean vitales.

*Autora de sendas publicaciones recientes sobre las dos plazas que une la Gran Vía: “Un jardín en la plazuela” (2020) y “El latido de una plaza” (2021).