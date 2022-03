La empresa de la mina buscó anoche el apoyo de empresarios locales de la mano del Círculo Empresarial Cacereño. Presentó ante un foro de unas setenta personas los cambios que ha hecho en el proyecto para que la mina sea subterránea, una modificación que llega hasta al nombre de la empresa, ahora es Extremadura New Energies, filial de Infinity Lithium para España. Fuera del hotel V Centenario, donde se celebró el acto, veinticinco miembros de la plataforma Salvemos la Montaña se manifestaron antes del comienzo de la presentación.

Fue una presentación de la empresa para ganar apoyos dentro de la sociedad cacereña. La iniciativa, sin embargo, sigue pendiente de lo que decidan los tribunales sobre la denegación del permiso de investigación por parte de la Junta. Sin esta autorización no se pueda dar ningún paso ante la administración. Hace un año que la Junta no autorizó el permiso. En ese tiempo la empresa ha suavizado el contenido del proyecto.

Tanto David Valls como Ramón Jiménez, directivos de Extremadura New Energies, lanzaron el mensaje de un proyecto de ‘cero impacto, cero residuos y cero emisiones’. «No modificará el perfil del paisaje de la Montaña», insistió Jiménez, quien reiteró que la mina subterránea, y en especial la planta para la transformación del mineral en hidróxido de litio, serán «una oportunidad para las empresas» de Cáceres. Valls dio al auditorio el mensaje de que crear «esta industria integrada -la planta de tratamiento- está en manos de todos nosotros». Se volvió a hablar de empleo (700 directos -126 en la planta- y 1.660 indirectos) y de la rentabilidad de un proyecto pensado con un precio de 17.000 dólares la tonelada de litio «cuando el actual es de 71.000», destaco Valls.

Los asistentes preguntaron por la localización de la planta, «no estará en el valle de Valdeflores», dijo Valls, «sino dentro de nuestro permiso -en la sierra de la Mosca- o en una zona degradada»; por los residuos que se generarán y por si el proyecto traerá consigo la instalación de una megaplanta para la producción de baterías, a lo que Valls contestó que «cualquier desarrollo permitirá traer otras industrial», aunque admitió que la «situación administrativa es complicada» y que esa «inseguridad hace arduo» el desarrollo del proyecto.

El acto lo organizó el Círculo Empresarial a propuesta de la empresa minera que forma parte del mismo. Desde la dirección del Círculo se precisó que la celebración del acto no hay que interpretarla como un respaldo al proyecto. «Somos neutrales, no estamos ni en el sí ni en el no a la mina, pero lo que sí queremos es que si este proyecto sale adelante que se cuente con las empresas cacereñas», explicaron desde la dirección del Círculo Empresarial.

Los miembros de la plataforma protestaron ante la puerta del hotel. Por la mañana hicieron público un comunicado en el que recogen información que Infinity ofrece al mercado de valores de Australia y en la que la empresa comunica sus dudas sobre el proyecto, tanto de la viabilidad de las reservas como de la obtención de fondos, llegando a plantear la venta total o parcial del proyecto a otra compañía. Jiménez restó anoche valor a esa información al asegurar que en la notificación al mercado de valores hay que dar toda la información con «la mínima oportunidad de riesgo» que pueda haber y que solo es una parte de la comunicación que se ha trasladado al mercado de valores, insistiendo en que si esa fuera la situación del proyecto ellos no habrían estado anoche en Cáceres.