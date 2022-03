El festival de cine de Cáceres ha sido el máximo beneficiario de las ayudas municipales a la cultura este año. Según la resolución de la convocatoria del ayuntamiento cacereño a la que ha tenido acceso este diario, la fundación Rebross, organizadora de la cita cinematográfica recibirá 5.725 euros. Es el único evento al que el consistorio destina una cifra superior a 5.000 euros.

Por detrás, el aula de Danza de Extremadura con 4.402 euros, la asociación Moto Club Buitres Leonados con 4.213 euros y la asociación musical de Extremadura con 4.024 euros. Por debajo de los 4.000 euros, Ágora Espectáculos, la entidad que organiza la fiesta de la primavera en el Hípico, recibirá 3.079 euros, la escuela Maltravieso Border Scene recibirá 2.890 euros, la asociación Filatélica, 2.134 euros, la asociación cultural Piñata, 2.134 euros, la asociación Recreación Histórica Extremeña Asociada, que organiza Plena Moon, 1.567 euros y la asociación minas Aldea Moret, 1.945 euros, Belleart, 1.945 euros, Norbanova, 1.378 euros y la asociación de Celiacos, 825 euros. A título individual, la cantante Pilar Boyero recibirá 3.079 euros, José Carlos Corrales, 2.512 euros, Cristina Boyero, 1.945 euros, Helena Guerra, 1.000 euros y Miguel Gil Izquierdo, 1.000 euros.

Se da la circunstancia de que las ayudas volvieron al régimen de concurrencia competitiva que seguían en 2016 y no se otorgan de forma nominativa. La convocatoria se abrió este año el 22 de julio y las solicitudes se pudieron presentar hasta el 4 de agosto. Este año, la Concejalía de Cultura ha destinado un total de 85.000 euros a financiar eventos culturales este año, once mil euros menos que en el año 2020. Aunque la cuantía es menor sí mantiene las normas de convocatorias anteriores ya que las cantidades que se subvencionen no pueden sobrepasar en ningún caso el 75% del presupuesto del proyecto que se haya presentado y no pueden ser superiores a 6.100 euros.