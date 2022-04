El hallazgo de restos arqueológicos en la obra que ejecuta el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para suprimir el paso a nivel de Aldea Moret mantiene desde hace un año parados los trabajos. Fueron los operarios de Adif los que encontraron los vestigios a principios del mes de marzo del 2021. La empresa informó a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura de lo ocurrido y, desde entonces, los trabajos están paralizados en ese punto.

La actuación se centra en sustituir este paso a nivel por una plataforma que mantendrá la línea férrea por encima y permitirá el paso de vehículos por debajo y se enmarcan dentro de la preparación de las vías de Cáceres para la alta velocidad. En mitad de esos trabajos quedó al descubierto una explotación agraria de origen romano. En concreto contenía un contrapeso de granito, estructuras hidráulicas, sillares de granito, material cerámico en superficie y mampuestos alineados formando estancias y estructuras hidráulicas. Patrimonio requirió entonces al promotor de la obra, en este caso Adif, una intervención arqueológica con el objetivo de documentar y precisar la cronología de los hallazgos a través de una excavación en profundidad de la zona de la obra afectada. Pero aún no se ha remitido.

La obra dejó al descubierto una explotación agraria de origen romano en el camino a Santa Lucía

Una vez recibido el documento la administración regional deberá evaluar la intervención realizada y determinar el tratamiento de los hallazgos, a lo que se deberá adaptar la promotora de las obras. Precisamente por eso, hasta que ese informe no se traslade a la Junta de Extremadura no se podrán reanudar los trabajos en este punto porque es Patrimonio el responsable de comunicar cómo actuar a partir de ahora en ese espacio.

El Ejecutivo autonómico aclara, no obstante, que esto no supone la paralización de la actuación al completo, sino solo en el punto en el que fueron hallados los restos. Adif confirma, eso sí, que el pasado día 11 concluyó el estudio, que fue encargado a una empresa externa, y así se lo comunicó a la Junta, pero por el momento aún no se han remitido las conclusiones de manera formal, por lo que la obra continúa en ‘stand by’.

«Nos encontramos a la espera de que los técnicos de dicho organismo (se refiere a Patrimonio) visiten la obra para que verifiquen las actuaciones realizadas y autoricen, si procede, los trabajos del vial en la zona de los vestigios», afirman desde Adif. Pero, tal y como ya se ha explicado, para que el Ejecutivo autonómico pueda evaluar la zona debe primero recibir la memoria. Todo ello está suponiendo un retraso a la actuación, aunque Adif indica que podría estar terminada antes de que finalice el mes de abril. «La obra civil restante no es de gran envergadura, se trata de un vial de 535 metros de longitud, por lo tanto, si no se producen situaciones excepcionales, la obra debería terminar en el plazo vigente, es decir antes de que finalice el mes de abril», confirman las mismas fuentes.