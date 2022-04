Ciudadanos ha critica «la dejadez y falta de interés» del equipo de gobierno porque no convoca los consejos sectoriales. La portavoz municipal de la formación naranja, Raquel Preciados, señala que «estamos en la recta final de la legislatura y tenían que haber estado activados todos los consejos ya que son necesarios para debatir problemas que afectan a la ciudadanía y donde los grupos municipales podemos hacer propuestas y tomar decisiones de manera consensuada». Así, el del ruido, el de turismo o el de la lucha contra la droga no se han reunido y los del Menor, el del Mayor, el de Cultura o el de Medio Ambiente solo lo han hecho una vez en lo que va de legislatura. Critica también que tampoco se ha convocado la comisión para el proyecto del centro budista o la de Seguimiento de Convenios para Grupos Desfavorecidos. Los consejos, dice Preciados, «son necesarios porque permiten un marco de diálogo y debate que no lo dan las comisiones».